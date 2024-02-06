الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على المتهمين بإطلاق النار داخل سرادق عزاء بقنا

طلق ناري
طلق ناري

ألقت أجهزة الأمن بـقنا، القبض على متهمين بإطلاق النار داخل سرادق عزاء في قرية الحسينات، بمركز أبوتشت، شمال المحافظة.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة،  مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة 8 أشخاص من 4 عائلات بطلقات نارية داخل عزاء في مركز أبوتشت، بسبب لهو الأطفال.

وأسفر إطلاق النيران عن إصابة رفاعي محمد أحمد عيد، 58 عاما، مدير الإدارة الهندسية بدشنا، وشقيقه رشيد، 61 عاما، وفايز أبو الوفا أحمد، وعزت عبد الستار عبد الباسط، 19 عاما، وعبد الباسط عبد الغفار عبد الباسط، 27 عاما، وتامر نجيب أحمد، 34 عاما،  وحسام عبد النعيم محمود، 33 عاما، وعصام عبد الحميد محمود، 23 عاما.

وتم نقل المصاب الأول والثالث إلى مستشفى قنا الجامعي، وتعافي باقي المصابين بعد تلقيهم العلاج داخل مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وكشفت تحريات المباحث،  أن المتهمين في الواقعة “سلامة.م.ا، 18 عاما”، حدثت مشادة كلامية بينه وبين المصاب الرابع، على أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة، فاتصل بوالده،  40 عاما، الذي أحضر بندقية آلية وأطلق النيران بصورة عشوائية على المصابين، مما أسفر عن إصابتهم.

واتفق المتهمان على الهروب، وتم تحديد مكان اختبائهم وضبطهم بحوزتهم السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات. 

قنا امن قنا محافظ قنا محافظة قنا أبوتشت

مواد متعلقة

افتتاح معرض التكوين المهني لمدارس التعليم المجتمعي بنجع حمادي

قُتلت وحرقت جثتها.. أسرة الطفلة ريتاج: عاوزين القصاص العادل (فيديو)

ارتفاع عدد ضحايا إطلاق الرصاص داخل جنازة فى مركز أبوتشت بقنا

أطلق الرصاص داخل جنازة.. إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية في أبوتشت

محكمة قنا الاقتصادية تغرم شخص 20 ألف جنيه سب آخرعلى فيسبوك

محافظ قنا يشهد حفل تكريم متطوعي "حياه كريمة" تقديرا لمجهوداتهم خلال 2023

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

عاجل| أول تعليق من رئيس اتحاد الكرة بعد تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس