القبض على المتهمين بإطلاق النار داخل سرادق عزاء بقنا

ألقت أجهزة الأمن بـقنا، القبض على متهمين بإطلاق النار داخل سرادق عزاء في قرية الحسينات، بمركز أبوتشت، شمال المحافظة.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة 8 أشخاص من 4 عائلات بطلقات نارية داخل عزاء في مركز أبوتشت، بسبب لهو الأطفال.

وأسفر إطلاق النيران عن إصابة رفاعي محمد أحمد عيد، 58 عاما، مدير الإدارة الهندسية بدشنا، وشقيقه رشيد، 61 عاما، وفايز أبو الوفا أحمد، وعزت عبد الستار عبد الباسط، 19 عاما، وعبد الباسط عبد الغفار عبد الباسط، 27 عاما، وتامر نجيب أحمد، 34 عاما، وحسام عبد النعيم محمود، 33 عاما، وعصام عبد الحميد محمود، 23 عاما.

وتم نقل المصاب الأول والثالث إلى مستشفى قنا الجامعي، وتعافي باقي المصابين بعد تلقيهم العلاج داخل مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهمين في الواقعة “سلامة.م.ا، 18 عاما”، حدثت مشادة كلامية بينه وبين المصاب الرابع، على أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة، فاتصل بوالده، 40 عاما، الذي أحضر بندقية آلية وأطلق النيران بصورة عشوائية على المصابين، مما أسفر عن إصابتهم.

واتفق المتهمان على الهروب، وتم تحديد مكان اختبائهم وضبطهم بحوزتهم السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.