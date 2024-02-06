إصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارتين في قنا

أصيب 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة “ميكروباص” وأخرى “نقل ثقيل” على محور الشهيد باسم فكري، بدائرة مركز نقادة غرب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص على محور الشهيد باسم فكري في نقادة.



وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص جاري نقلهم إلى مستشفى طوخ في نقادة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل ثقيل على الطريق الصحراوي الغربي في مركز نقادة.

تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الحادث وسبب وقوعه وحالة المصابين.