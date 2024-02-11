انتظام 25 مليون طالب مع بدء النصف الثاني من العام الدراسي

انتظم قرابة 25 مليون طالب، صباح اليوم الأحد، في مدارسهم بالنصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة انتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت على موقعها الإلكتروني المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بضرورة توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد أبناءنا الطلاب في رفع كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

وقد حرصت الوزارة، في إطار المحتوى المقدم، على تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج، حيث تتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكل مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق.

كما تشمل الأسئلة جميع المواضع محل التقييم فى الوحدات الدراسية لتكون الاسئلة بمثابة أداة تعلم وتقييم ذاتي للطالب.

ويأتي إطلاق هذا المحتوى التعليمي على موقع الوزارة في إطار جهود الوزارة لتوفير جميع مصادر التعلم المتاحة من قنوات ومنصات تعليمية؛ من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب والأسرة المصرية وتحقيق جودة التعليم والتعلم.

وبالتوازي مع تسلم الطلاب الكتب الدراسية في المدارس، تعلن الوزارة إتاحة الكتب الدراسية لكل الصفوف الدراسية على موقع الوزارة كخدمة إضافية للطلاب.

وقد وجه الدكتور رضا حجازي رسالة للطلاب بمناسبة إطلاق المواد التعليمية والتدريبية للفصل الدراسي الثاني قائلا: "مرحلة البناء تعتمد بشكل أساسي على سواعد أبنائها خاصة فئة الشباب، ولذا فإننا نعمل جاهدين على بناء جيل جديد يمتلك مهارات الحياة التي تمكنه من أدوات القرن الحادي والعشرين ولا شك أن دور التعليم يعد دورا محوريا لتحقيق هذا الهدف، ومن هذا المنطلق فإننا نعمل على تطوير المنظومة التعليمية بكل أدواتها من أجل تمكين أبنائنا من تعليم ذى جودة عالية".

وتابع الوزير: "أقدم لأبنائى الطلاب الخدمات التعليمية التي تسهم في ذلك إلى جانب الكتاب المدرسي من مواد تعليمية تتضمن المفاهيم الرئيسية بشكل مبسط يسهم في تأصيل الفهم العميق وييسر لهم عمليات التحصيل والتعليم، فضلا عن تدريبهم على مفردات ونوعيات من الأسئلة تكون بمثابة أداة للتعلم، وتحقيق نواتج التعلم بكل مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط وفهم عميق.. كما أننا لا يغيب عن خواطرنا دائما رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال تقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية من نسخ إلكترونية مبسطة وقنوات تعليمية تقدم شرحا متميزا للمناهج الدراسية، بالإضافة إلى منصات الوزارة التي تبث المواد التعليمية بطرق متفردة وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب واختلاف رغباتهم.. وسوف نعمل دائما من أجل تحقيق مستقبل متميز لأبنائنا الطلاب لبناء مستقبل مشرق لبلدنا العزيز".