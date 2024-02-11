الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تسليم كتب الترم الثانى على الطلاب فى أول يوم دراسى

طلاب
طلاب

سلمت المدارس الابتدائية والإعدادية كتب الفصل الدراسي الثانى للطلبة والطالبات، منذ الساعات الأولى لانطلاق الدراسة بالترم الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الكتب وصلت إلى المديريات والإدارات التعليمية والمدارس؛ لتوزيعها على الطلاب أولًا بأول دون تأخير، وعدم ربطها بأقساط المصروفات الدراسية خاصة لطلاب مدارس اللغات.

وانتظم، صباح اليوم، قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023/ 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس، مشددة على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميًا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.

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جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أطلقت على موقعها الإلكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي: 

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي، مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي، مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

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"التعليم" تعلن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية على موقعها الإلكترونى

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بضرورة توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد أبنائنا الطلاب في رفع كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

وقد حرصت الوزارة، في إطار المحتوى المقدم، على تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج، حيث تتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكل مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق، كما تشمل الأسئلة جميع المواضع محل التقييم فى الوحدات الدراسية لتكون الأسئلة بمثابة أداة تعلم وتقييم ذاتي للطالب.

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"التعليم" تعلن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية على موقعها الإلكترونى

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