رئيس الأركان الإسرائيلى يعلن تحمله مسئولية فشل الجيش في منع هجمات 7 أكتوبر

اعترف رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أمس الأحد، بفشل الجيش في منع هجمات 7 أكتوبر؛ معلنا تحمله المسئولية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال هاليفي، خلال حديثه في حفل يوم الذكرى في الحائط الغربي بالقدس: "بصفتي قائد جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الحرب، أتحمل المسئولية عن حقيقة أن جيش الدفاع الإسرائيلي فشل في مهمته لحماية مواطني دولة إسرائيل في 7 أكتوبر".

وأضاف: "أشعر بثقله على كتفي كل يوم، وفي قلبي، أفهم تماما معناه".

وتابع هاليفي، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر والهجوم البري المستمر في قطاع غزة: "أنا القائد الذي أرسل أبناءكم وبناتكم إلى المعركة التي لم يعودوا منها، وإلى المواقع التي اختطفوا منها".

وأضاف: "لم أكن أعرف كل الذين سقطوا، لكنني لن أنساهم أبدا.. لم يكن لدي الوقت لزيارة منازلهم، لكنني سأكون دائما ملتزما بكم - الآباء والبنات والأبناء والإخوة والأخوات والأزواج والأجداد والجدات".

وقال هاليفي: "أقف بتواضع في مواجهة شجاعتكم للوقوف في وجه الألم، والعثور على القوة في كل شيء في ظل الخسارة الفادحة".