الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 للثانوية العامة

تسجيل استمارة
تسجيل استمارة

تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 للثانوية العامة من الموضوعات التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، عبر محركات البحث المُختلفة، حيثُ وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2024.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 للثانوية العامة

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 للثانوية العامة، يستعرض "الدستور" كافة التفاصيل، حيثُ أعلن وزير التربية والتعليم رضا حجازي، في وقت سابق، عن إتاحتها لطلاب الصف الثالث الثانوي لأكثر من شهر تمهيدًا لدخول امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ في يونيو المقبل.

وبدأ تسجيل استمارة الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الأحد 14 يناير الماضي، ويستمر حتى 22 فبراير 2024، ولكي يتمكن الطلاب من تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، عليه الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم مركز المعلومات أو الضغط على الرابط التالي اضغط هنا.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية لدخول الامتحانات

رابط وخطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

  • الخطوة الأولى: يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اضغط هنـا
  • الخطوة الثانية: يقوم المستعلم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.
  • الخطوة الثالثة: قم باختيار منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.
  • الخطوة الرابعة: قم بتسجيل الدخول.
  • الخطوة الخامسة: يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.
  • الخطوة السادسة: ثم بعدها يتم كتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكتروني.
  • الخطوة السابعة: ثم بعدها تظهر استمارة الثانوية العامة.
  • الخطوة الثامنة: ثم بعدها يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة.
  • الخطوة التاسعة: ويقوم الطالب برفع المستندات.
  • الخطوة العاشرة:  ثم يتأكد الطالب من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة.
  • الخطوة الحادية عشر: ثم بعدها يتم الضغط على حفظ.
  • الخطوة الثانية عشر: ثم بعدها يتم طباعة استمارة الثانوية العامة 2024.

المستندات المطلوبة لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

1 - يجب تقديم الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024.

2 - يجب تقديم شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

3 - يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

4 - يجب تقديم 3 صور حديثة للطالب ويشترط أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ومدون عليها اسم الطالب الرباعي أسفل الصورة وخلفها ويتم ختمها ويجب تقديم إيصال سداد رسوم دخول الامتحان والتي تقدر بـ210 جنيهات للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية لدخول الامتحانات

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