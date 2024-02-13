ارتفعت اسعار السجائر في مصرخلال الأيام الماضية بعد إعلان شركة فيليب موريس، عن رفع أسعار السجائر التي تنتجها، كما تغيرت أسعار السجائر المحلية التي تنتجها شركة الشرقية للدخان، وتعرض الدستور في التقرير التالي اسعار السجائر في مصر اليوم للمحلية والمستوردة.

أسعار السجائر المستوردة

عبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections»:64 جنيه

عبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions»:64 جنيه.

عبوة التبغ المُسخن «TEREA»:64 جنيه.

أسعار السجائر مارلبورو بأنواعها: 79 جنيه.

أسعار السجائر مارلبورو كرافتد : 69 جنيه.

أسعار السجائر ميرت: 85 جنيه.

اسعار السجائر ال ام:59 جنيه.

وكانت شركة فيليب موريس مصر، قد رفعت منذ أيام قليلة أسعار السجائر لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن «HEETS» و«TEREA»، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية «ميرت- مارلبورو- L&M» بأنواعها.

أسعار السجائر المحلية

اسعار السجائر كليوباترا سوبر:27 جنيه

أسعار السجائر اليوم كليوباترا سوفت كوين 27 جنيه

اسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول:27 جنيه

اسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض:27 جنيه

أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز:27 جنيه

اسعار السجائر البوكس:20 جنيهًا

اسعار السجائر بوسطن /بلمونت:27 جنيه

اسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر:27 جنيه

اسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري:27 جنيه

يذكر أن الشركة الشرقية للدخان قد رفعت لجأت إلى رفع أسعار السجائر التي تنتجها في نوفمبر 2023 أى منذ ثلاثة أشهر، وذلك لمنتجات السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، وذلك وفق تنفيذ أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها الصادرة بالقانون رقم 177 لسنة 2023، على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتبارًا من صباح يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر لعام 2023.