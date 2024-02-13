الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

6000 جنيه انخفاضا في سعر طن الصويا.. أسعار زيت الطعام اليوم

زيت الطعام
زيت الطعام

يحرص الكثير من الأسر المصرية بشكل مستمر على معرفة أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء لدى تجار الجملة، وشهدت أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار  لدى التجار.

أسعار زيت الطعام اليوم

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء لدى تجار الجملة 13 فبراير 2024، التي شهدت حالة من الانخفاضات الحاد للصويا  والاستقرار، في معظم الأنواع لدى تجار الجملة، كما  خيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 40 إلى 125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

أسعار زيت الطعام اليوم

شهد سعر طن زيت الذرة الخام، استقرار في قيمته، مسجلًا 62،000 جنيه للطن، كما استقر سعر زيت الذرة المكرر مسجلًا 81،000 جنيه للطن، وشهد سعر طن زيت الصويا هبوطى حادا في قيمته بمقدار  6000 جنيه، مسجلًا 80،000 جنيه للطن، واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 80،000 جنيه للطن، واستقرت  القيمة الشرائية، لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 85،000 جنيه للطن

سعر الزيت للمستهلك 

وبلغ سعر زيت  ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت  ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت  "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.

سعر الزيت التمويني اليوم

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ45 جنيهًا.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي الزيت يكفي 4.3 شهر، منوهًا إلى أن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها، وبلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال العام الماضي نحو 389 ألف طن زيت تقريبًا منها 5.5 ألف طن زيت خام صويا محلي.

أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء اسعار البيع للمستهلك سعر طن زيت الذرة الخام سعر طن زيت الصويا أسعار زيت عباد الشمس المكرر سعر طن زيت الأولين

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