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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال وقصة المعلم لـ مصطفى شعبان

مسلسل المعلم رمضان
مسلسل المعلم رمضان 2024

ينافس النجم مصطفى شعبان في موسم مسلسلات رمضان 2024 بمسلسل المعلم، الذي من المقرر عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 القادم.

أبطال مسلسل المعلم رمضان 2024

ويشاركه عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

كما أن العمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي.

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قصة مسلسل المعلم 2024

المسلسل هو مسلسل (شعبى) وتدور قصته حول التأخير في الانتقام يجعل الضربة أشد قسوة، تلك المقولة هي المحرك الأساسى لدراما العمل حيث يستميت البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذى تنطبق عليه مقولة كن حريصًا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحد منهم.

رحلة البحث عن خائن.. "WATCH IT" يطرح الإعلان الرسمي لـ"المعلم" (فيديو)

 

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