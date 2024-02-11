كم سعر السكر اليوم والسعر لأصحاب بطاقات التموين 2024

يتغير سعر السكر يوميًا كما يتغير من منطقة لأخرى، وسط أزمة مستمرة في سعر السكر مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ومع اقتراب شهر رمضان زاد البحث عن سعر السكر اليوم، وتعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل.

سعر السكر اليوم في التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر السكر اليوم في اليوم لشهر فبراير والذي يصرفه المواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، وبلغ سعرالسكر للكيلو 12:60 جنيه، بينما جاء سعر زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وسعر علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات، وسعر المكرونة 800 جم بسعر 14.00 جنيهًا، وسعر مكرونة 400 جم بسعر 7 جنيهات، وسعر ال دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

كم سعر السكر النهارده؟

يختلف سعر السكر من مكان لآخر ويبدأ سعر من 27 جنيه في بعض الماركات الكبرى والتي تحدد للمواطنين شراء كيلو سكر واحد لكل فرد، ويصل إلى 70 جنيه في بعض المناطق الأخرى، بينما جاء سعر سكر للأنواع الثانية كالتالي:

سعر سكر ستيفيا دايت - 70 كيس: 70.00 جنية مصرى.

سعر سكر 50 كيس من ستيفانا: 274.00 جنية مصرى.

سعر سكر ستفيا مزن 48 كيس -2معلقة -سكر دايت محلى: 81.00 جنية مصرى.

سعر امتنان سكر بنى 750 جم: 120 جنية مصرى

سكر قصب سكر 16 جرام × 35 كيس - طبيعي 100% من فيتال في مصر: 130.78 جنية مصرى

عبوة سكر زجاجي - برطمان سكر بزناد اصبع للسكر والقهوة،: 105.00 جنية مصرى

سكر دايت مزن 400 جم بودر -سكر دايت محلى: 199.00 جنية مصرى

كاستيلو علبة سكر ستيفيا دايت - 100 كيس: 369.00 جنية مصرى

سكر محلي من ستيفيا (برطمان سعة 250): 142.00 جنية مصرى.

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