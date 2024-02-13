الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بطرق مختلفة.. خطوات تحديث بطاقة التموين 2024

بطاقة التموين
بطاقة التموين

في أخر احصائية لوزارة التموين والتجارة الداخلية أوضحت أن عدد المستفدين من دعم بطاقة التموين يصل لـ 64 مليون مواطن بدعم سنوي يصل  إلى 36 مليار لذلك تمثل بطاقات التموين أساس ملايين المصريين المستفيدين من دعم السلع التموينية. 

ننشر في التقرير التالي خطوات تحديث بطاقة التموين 2024 للمواطنين الراغبين في تحديث بطاقتهم واستمرار صرف السلع التموينية والذي يبدأ من أول الشهر وحتى نهاية الشهر. 

تحديث بطاقة التموين 2024 

يمكن تحديث بطاقة التموين من خلال موقع مصر الرقمية اضغط هنا 

اختيار ايقونة التموين

ثم تسجيل الدخول برقم التليفون وكلمة السر واتباع خطوات التفعيل او اي خدمة أخرى خاصة بالتموين وهم كالتالي 

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين

إصدار بطاقة تموين جديدة

نقل من محافظة إلى أخرى

فصل نفسي

ضم أفراد أسرتى

الاستعلام عن صرف

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا

إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط

إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا

إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية

إيقاف بطاقة تموينية

إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية

تحديث بطاقة التموين 

كما يمكن تحديث بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية اضغط هنا 

ادخل رقم البطاقة التموينية ثم اضغط على التالي لتنفذ الخطوات المطلوبة لتحديث البيانات.

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اسعار السلع التموينية 2024 

 

سعر سكر معبأ 1 كجم 12.60 جنيهً.

 

 سعر زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.

 

سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.

 

سعر مكرونة 800 جم 14.00 جنيهًا.

 

سعر مكرونة 400 جم 7 جنيهات.

 

سعر عدس مجروش 500 جم 21 جنيهًا.

 

 سعر فول معبأ 500 جم 9.00 جنيهات.

 

سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيهًا.

 

سعر مسلى صناعي 800 جم 36 جنيهًا.

 

 سعر شاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.

 

سعر صلصة 300 جم 8 جنيهات.

 

 سعر تونة مفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.

 

 سعر مربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.

 

 سعر جبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.

 

 سعر جبن أبيض زنة 125 جرام 4.5 جنيه.

 

سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.

 

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيهًا.

 

سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.

 

سعر صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.

 

سعر لبن جاف 125 جم 25.5 جنيه.

 

سعر خل 5% 900 ملي 6 جنيهات.

 

سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.

 

سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.

 

سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.

 

سعر بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

 

سعر بسكويت يويوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.

 

سعر بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

 

سعر بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

 

سعر طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيهات.

 

سعر قهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.

 

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تحديث بطاقة التموين 2024 تحديث بطاقة التموين اسعار السلع التموينية 2024 بطاقة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية

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