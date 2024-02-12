شرطة التموين تضبط 317 طن أرز و107 أطنان دقيق مدعم

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن من ضبط القائمين على إدارة مخازن غير مرخصة بنطاق محافظات البحيرة والشرقية والإسكندرية والقليوبية والإسماعيلية والمنيا؛ لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخازن على كميات منها 317 طن أرز و107 أطنان دقيق و544 أعلاف حيوانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.