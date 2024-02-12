ضبط 15 تاجرًا يبيعون سجائر بأزيد من سعرها في الغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادةالمهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، من ضبط 15 تاجرًا من تجار السجائر جملة وقطاعي بمراكز يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة.

وكيل الوزارة يقود حملة على المحلات

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش على محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 15 تاجرًا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

معاقبة التجار الغير ملتزمين بالتسعيرة الرسمية

وقال وكيل وزارة التموين بالغربية، إن ضبط التجار الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية يعد جزءًا من جهود الحكومة المستمرة في مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وضمان استدامة التموين العادل للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين والعقوبات ضد المخالفين يعزز النظام الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين، وأن مديرية التموين بالغربية، لن تتهاون عن ضبط المخالفين وتقديمهم للمحاكمة.

وعلى صعيد مواز، ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، 74 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة، بالإضافة إلى ضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق، وتوفير بيئة تموينية نزيهة وآمنة للمواطنين.

البيع بأزيد من التسعيرة أبرز المخالفات

وكان العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة، يفيد تحرير 74 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم إعلان الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.