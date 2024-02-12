ضبط 188 مخالفة مرورية فى حملة على مدن ومراكز الغربية

نظمت الإدارة العامة لمرور الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة، مدير إدارة المرور بمديرية أمن الغربية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائد المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية ومركبات التوك توك غير المرخصة، وذلك بمراكز المحافظة الثمانية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 188 مخالفة مرورية، شملت انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، ومخالفة متنوعة، وسائقين يقودون بدون رخصة قيادة، وآخرين يقودون بدون رخصة تسيير، والسير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وتمكنت الحملة من سحب دراجات نارية بدون رخص قيادة، وتحرير مخالفات ملصقات.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، اليوم الإثنين، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة، نتج عنها ضبط 188 مخالفة مرورية، كما تم ضبط مركبات توك توك ودراجات نارية المخالفة بمدن محافظة الغربية، بلغت 60 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة وتم التحفظ عليهم، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها، وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك الدرجات البخاريو ومركبات التوك توك.

كما أسفرت الحملة، عن تحرير مخالفات فورية وتحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 100 ألفا و750 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وتعكس هذه الحملة التزام إدارة مرور الغربية بالحفاظ على النظام المروري وتعزيز السلامة المرورية في المحافظة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لتوفير بيئة مرورية آمنة وتحسين الانضباط المروري في مختلف أنحاء البلاد، ويأتي هذا الإجراء كتأكيد على أهمية التزام جميع السائقين والمواطنين بالقوانين المرورية واللوائح المعمول بها، وذلك للحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة المرورية التي تعد من الأولويات الهامة للسلطات المحلية.

مرور الغربية

مرور الغربية