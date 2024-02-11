الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق وتشميع 29 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالمحلة الكبرى

غلق المحال
غلق المحال

أعلنت رئاسة مجلس مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، بقيادة اللواء عمرو فكري، عن استمرار تشديد الإجراءات وفرض الانضباط في المركز والمدينة، وجاء ذلك بعد إغلاق 29 محلًا تجاريًا وورشة بسبب مخالفة مواعيد الغلق الرسمية.

أكد اللواء عمرو فكري استمرار العمل بـ قرارات مجلس الوزراء في مركز ومدينة المحلة الكبرى، وأهمية تطبيق المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش، وتم تشكيل لجان مختصة في كل وحدة محلية تعمل تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وتمت زيارة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات بهدف فرض الانضباط وتطبيق الإجراءات القانونية.

وتفيد التقارير التي أعلنها مجلس مدينة المحلة الكبرى، أن لجانًا مختصة من الوحدات المحلية لمركز طنطا، بقودها نواب رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات لبقروية، قامت بالمرور بشوارع قري المركز والمدينة، وتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحال التجارية والورش التي خالفت مواعيد الإغلاق الرسمية، وقد قامت اللجان أيضًا بإطفاء الإنارة الخارجية لـ 22 محلًا استجابةً لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء، ومنع إهدار التيار الكهربي والحد من الإستهلاك الغير ضروري.

من جهته، أعرب الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عن أهمية الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية لحفظ صحة وسلامة المواطنين، وشدد على ضرورة تنفيذ تعليمات المحافظ من قِبل رؤساء المدن والأحياء، بهدف الحفاظ على استقرار توريد الكهرباء وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف عطا، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الانضباط وتعزيز الالتزام بالقوانين والتعليمات الرسمية، وتأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على النظام وتوفير بيئة آمنة ومنظمة في محافظة الغربية، حيث يتم تعمييم هذه الإجراءات علي كافة مدن وقري المحافظة، ويعكس هذا الإجراء التزام السلطات التنفيذية قي محافظة الغربية، بتنفيذ توجيهات الحكومة.

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