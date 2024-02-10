تحرير 77 مخالفة تموينية متنوعة في الغربية

تمكنت مباحث تموين الغربية بقيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، من تحرير 77 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية مكبرة استمرت لمدة 24 ساعة في مراكز ومدن المحافظة الثمانية، تهدف هذه الحملات إلى ضبط المخالفات التموينية، ومكافحة الغش في الأسواق، وتوفير بيئة تموينية نزيهة وآمنة للمواطنين.

وخلال الحملات، تم رصد عدة مخالفات تتعلق بالتلاعب في الأوزان وعدم الامتثال للتسعيرة المقررة، كما تم ضبط بعض التجار الذين كانوا يحتكرون سلعًا مختلفة غير معلن عنها ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ذلك، تم رصد مخالفات أخرى مثل عدم حمل البائعين لشهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، الذي أصدر توجيهات بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة. وتهدف هذه الحملات إلى ضمان صلاحية المنتجات المعروضة والتصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، كما تهدف إلى القضاء على الغش والتلاعب في الأسواق وضمان توافر سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

تعكس هذه الحملات التزام مباحث تموين الغربية بتنفيذ القوانين واللوائح التموينية وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع التموين، وتسهم في بناء الثقة بين المستهلكين والتجار، وتحمي حقوق المواطنين وصحتهم من المنتجات المغشوشة والمنتهية الصلاحية.

ويجب أن يكون ضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق أمرًا مستمرًا ومستدامًا ويتطلب ذلك تعاونًا قويًا بين الجهات المعنية وتكثيف الجهود لضمان الامتثال للمعايير التموينية والنظافة، فقط من خلال تنفيذ حملات تموينية مكثفة مثل هذه، يمكن تحقيق بيئة تموينية نزيهة وآمنة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.