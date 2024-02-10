السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 77 مخالفة تموينية متنوعة في الغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت مباحث تموين الغربية بقيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، من تحرير 77 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية مكبرة استمرت لمدة 24 ساعة في مراكز ومدن المحافظة الثمانية، تهدف هذه الحملات إلى ضبط المخالفات التموينية، ومكافحة الغش في الأسواق، وتوفير بيئة تموينية نزيهة وآمنة للمواطنين.

وخلال الحملات، تم رصد عدة مخالفات تتعلق بالتلاعب في الأوزان وعدم الامتثال للتسعيرة المقررة، كما تم ضبط بعض التجار الذين كانوا يحتكرون سلعًا مختلفة غير معلن عنها ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ذلك، تم رصد مخالفات أخرى مثل عدم حمل البائعين لشهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، الذي أصدر توجيهات بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة. وتهدف هذه الحملات إلى ضمان صلاحية المنتجات المعروضة والتصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، كما تهدف إلى القضاء على الغش والتلاعب في الأسواق وضمان توافر سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

تعكس هذه الحملات التزام مباحث تموين الغربية بتنفيذ القوانين واللوائح التموينية وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع التموين، وتسهم في بناء الثقة بين المستهلكين والتجار، وتحمي حقوق المواطنين وصحتهم من المنتجات المغشوشة والمنتهية الصلاحية.

ويجب أن يكون ضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق أمرًا مستمرًا ومستدامًا ويتطلب ذلك تعاونًا قويًا بين الجهات المعنية وتكثيف الجهود لضمان الامتثال للمعايير التموينية والنظافة، فقط من خلال تنفيذ حملات تموينية مكثفة مثل هذه، يمكن تحقيق بيئة تموينية نزيهة وآمنة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

مباحث تموين الغربية ضبط المخالفات التموينية مكافحة الغش في الأسواق وتوفير بيئة تموينية نزيهة وآمنة للمواطنين عدة مخالفات تتعلق بالتلاعب في الأوزان مدير امن الغربيه بتنفيذ القوانين واللوائح التموينية ضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق

مواد متعلقة

قوات الحماية المدنية تُسيطر على حريق في منزل بزفتى

حملة مرورية لضبط المركبات المخالفة بشوارع طنطا وزفتى في الغربية

رفع 280 طن قمامة ومخلفات متراكمة بمركز زفتى في الغربية

حملات موسعة لمراقبة وضبط الأسواق في المحلة وكفر الزيات بالغربية

تواصل التصدي للبناء المخالف في المحلة بالغربية

غلق 29 محلًا وورشة بالغربية

تحرير 16 محضرًا بمخالفات لمخابز بلدية وسياحية في الغربية

بعد حصد ذهبية كأس العالم.. "خلاف" يهدي الميدالية لأسرته: "تحملوا معي الكثير"

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو لـ"بلينكن": العملية البرية فى رفح الفلسطينية قد تبدأ خلال أسبوعين

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

خطوة "لا رجعة فيها" لإقامة الدولة الفلسطينية.. أبرز نتائج اجتماع الرياض

سعر الذهب اليوم السبت 10-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

حملات موسعة لمراقبة وضبط الأسواق في المحلة وكفر الزيات بالغربية

قوات الحماية المدنية تُسيطر على حريق في منزل بزفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟