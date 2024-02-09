بعد حصد ذهبية كأس العالم.. "خلاف" يهدي الميدالية لأسرته: "تحملوا معي الكثير"

عبر البطل المصري حامد خلاف، ابن قرية ميت حبيش مركز طنطا، بمحافظة الغربية، صاحب الـ 36 عاما، والذي حقق الميدالية الذهبية وحطم الرقم القياسي في بطولة كأس العالم للعام الثاني على التوالي مساء أمس، في كأس العالم للقوة البدنية المقام بشرم الشيخ، عبر عن فرحته وامتنانه لله بعد حصوله على الميدالية الذهبية وتحقيق أعلى رقم في بطولة كأس العالم للعام الثاني على التوالي.

وأعرب خلاف، والذي أكد أنه يعمل كموظف في رعاية الشباب بجامعة طنطا، إلي جانب إمتلاكه لصالة ألعاب رياضية (جيم)، أعرب عن شكره وامتنانه لله على هذا الإنجاز العظيم، كما أشاد بالعمل الجاد والمثابرة التي قام بها خلال التحضير للبطولة، في ظروف قهرية واستثنائية قبل هذه البطولة، وقد أعرب البطل عن أمله في تحقيق نتائج أفضل في المستقبل وتطوير قدراته الرياضية.

وعبر حديثه لـ“الدستور” أكد البطل المصري حامد خلاف عن سعادته العارمة بهذا الإنجاز الرائع وقال: “الحمد لله والشكر لله على حصولي على الميدالية الذهبية وتحقيق أعلى رقم في بطولة كأس العالم للعام الثاني على التوالي، أشكر الله على هذه النعمة وعلى العمل الجاد الذي قمت به، لقد كانت هناك مجهودات كبيرة لتحقيق هذا الإنجاز، ولكن الحمد لله أنني تمكنت من تسجيل 920 كيلو جرام، وآمل أن يكون المستقبل أفضل وأحسن”.

وأضاف بطل العالم للعام الثاني علي التوالي، أنه مر بظروف صعبة حيث أجري عملية جراحية قبل 14 يوما من هذه البطولة وكاد أن يعتذر عن المشاركة ولكن بتمسكه والاعتماد علي الله ومساندة أهله وأسرته وأصدقائه تدرب وأكمل مسيرته في حصد ذهبيات بطولات العالم في هذه اللعبة، وإن كان يطمح ان يحمل وزن 1000 كليو جرام في هذه البطولة ولكنه أجل حلم رفعه لوزن الطن كاملًا للبطولة القادمة.

وقدَّم حامد خلاف الشكر والتقدير لعائلته وأصدقائه الذين دعموه ووقفوا بجانبه طوال فترة تحضيره ومشاركته في البطولة، وأكد أن دعمهم ومؤازرتهم كان لهم دورٌ كبيرٌ في تحقيق هذا النجاح المشرف، وخص البطل المصري والده وزوجته وأخوته وأبنائه أحمد وآدم، وأهداهم البطولة، وأضاف "أود أن أشكر ربي وأسرتي وأهلي وأصدقائي الذين دعموني بشكل كبير والذين كانوا دائمًا بجانبي، وقد تحملوا كل التحديات إلى جانبي، وأهديهم هذه البطولة".

وحقق حامد خلاف، نجاحًا كبيرًا في مسيرته الرياضية، حيث حصل على العديد من البطولات والميداليات الذهبية والفضية في داخل مصر وخارجها، يعد هذا الإنجاز الأخير في بطولة كأس العالم إضافة قوية لسجله الرياضي المميز.

وتمكن البطل حامد خلاف، ابن قرية ميت حبيش بمركز طنطا، من تحقيق إنجاز رياضي كبير في بطولة كأس العالم التي تقام حاليًا في شرم الشيخ، حيث فاز بالميدالية الذهبية وأسجل أعلى رقم في البطولة للعام الثاني على التوالي، يعتبر حصوله على هذه البطولة إضافة جديدة لنموذجه الشاب الذي يرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.

ويعكس هذا الإنجاز الرياضي الرائع لحامد خلاف التفاني والتفوق في مجاله، ويثبت قدرته على التفوق في المنافسات العالمية. نتمنى له المزيد من النجاحات في مستقبله الرياضي وأن يستمر في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وعلى الصعيد ذاته، وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تهنئة بالإنابة عن أهالي الغربية، للبطل حامد خلاف ابن قرية ميت حبيش بمركز طنطا، لحصوله على الميدالية الذهبية، وأعلي رقم في بطوله كأس العالم للعام الثاني علي التوالي، في البطولة التي تقام حاليًا في شرم الشيخ، معربًا عن فخره بهذه النماذج الشبابية التي ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية.

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