إغلاق وتشميع 43 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

أعلنت محافظة الغربية، عن إغلاق وتشميع 43 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، استجابةً لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفقًا للتقرير الذي أعلنته محافظة الغربية، قامت لجان مختصة من الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، بالمرور بشوارع المراكز والمدن، وذلك تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية، وتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحال التجارية والورش التي خالفت مواعيد الإغلاق الرسمية، كما قامت اللجان أيضًا بإطفاء الإنارة الخارجية لـ55 محلًا استجابةً لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء ومنع إهدار الطاقة الكهربية، بناءً علي تعليمات مجلس الوزراء بتطبيق مواعيد العمل الشتوية ومنع هدر التيار الكهربي والحد من الإنارة الخارجية للمحلات التجارية المختلفة علي مستوي المحافظة.

الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، معربًا عن أهمية الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية لحفظ صحة وسلامة المواطنين، وشدد على ضرورة تنفيذ تعليمات المحافظ من قِبل رؤساء المدن والأحياء، بهدف الحفاظ على استقرار توريد الكهرباء وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار العمل بقرارات مجلس الوزراء في مراكز المحافظة الثمانية، وضرورة تطبيق المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجان مختصة في كل وحدة محلية ومجلس مدينة تعمل تحت إشراف رؤساء المدن ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية، وتقوم اللجان بزيارة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات بهدف فرض الانضباط وتطبيق الإجراءات القانونية.