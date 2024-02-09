الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 430 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة في طنطا

رفع مخلفات
رفع مخلفات

رفعت رئاسة مركز ومدينة طنطا، 430 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للشوارع الرئيسية والفرعية وللطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

 رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى وتمهيد الطرق وتسويتها

وأوضح الدكتور محمود عيسي رئيس مركز ومدينة طنطا، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وأضاف أنه يتم توفير المعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ حملات النظافة بشكل فعال. 

كما يتم تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ المهام المطلوبة، ويتم تفعيل التعاون مع الجهات المعنية مثل الوحدات المحلية والقروية بالمركز والحملات الميكانيكية، لضمان تنفيذ الحملات بشكل منسق وفعال، ولفت إلى أن هذه الجهود لن تقتصر على فترة زمنية محددة، بل ستكون مستمرة على مدار العام.

 محافظ الغربية يشدد شدد على استمرار حملات النظافة

يذكر أن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وكانت محافظة الغربية قد أعلنت عن تمكنها من رفع 4790 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت، حيث يتم إعادة تقييم الحالة البيئية في المراكز بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظافة والبيئة السليمة.

وأوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ولفت إلى أن حملات النظافة تشمل جميع المراكز في المحافظة، مشددًا علي رفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني، وذلك بهدف توفير بيئة صحية وجميلة للمواطنين، وأنه سيتم تكثيف الجهود في هذه المناطق للتخلص من التراكمات وتنظيف الشوارع والميادين.

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