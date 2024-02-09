الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"خميس" يجدد الحمامات العمومية فى زفتى بالغربية: مشاركة مجتمعية

الحمامات العمومية
الحمامات العمومية في زفتى

أطلق شاب يُدعى لطفي خميس، من مدينة زفتى بمحافظة الغربية، مبادرة ملهمة لتطوير وتجديد الحمامات العمومية في شوارع المدينة، سعيًا منه للمشاركة المجتمعية.

بعد الحصول على ترخيص من مجلس مدينة زفتى، بادر لطفي خميس، وهو شاب في العقد الرابع من عمره، بإحلال وتجديد دورات المياه العمومية في شارع الجيش بمدينة زفتي، وغير موقع بعضها من الداخل وأعاد تنظيمها وتطويرها لتكون في مكان يسهل استخدامها على الجميع، وجددها من الداخل والخارج.

وقال لطفي خميس، إنه بحث عن عمل يقربه إلى الله، فوجد في تجديد دورات المياه العمومية فرصة لخدمة المجتمع، متابعا أن الحمامات العمومية لم يهتم بها لفترة طويلة، وأصبح كبار السن والمرضى يجدون صعوبة في إيجاد مكان مناسب لقضاء حاجتهم، ما حفزه على المشاركة المجتمعية بتجديد تلك الحمامات. 

أضاف خميس، أنه بعد الانتهاء من أول مكان، شجعه العديد من أصدقائه على تجديد باقي الحمامات العمومية في المدينة، وشدد على أنه لا يطمع في الشهرة أو المجد، بل يسعى للثواب من الله، ثم إلى خدمة المجتمع بهذا العمل الذي سعي إليه منذ فترة طويلة.

وعن هذا العمل، عبر المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مدينة زفتى، عن شكره وامتنانه للشاب الذي قام بهذه المبادرة، وأكد أن هذه المشاركة المجتمعية تدعو الجميع إلى ممارسة الخير وتسهم في تعزيز الوطنية والحس الوطني، مؤكدًا أنه وافق على الفور على طلب الشاب، ودعمه بزيارة الأماكن أثناء العمل وذلل كل العقبات أمامه، حتى خرجت المبادرة الشكل الذي يليق بمكانة مدينة زفتي التاريخية.

دعم وتشجيع للمبادرات المجتمعية الإيجابية

تعهد رئيس مدينة زفتى، باستمرار دعم وتشجيع مثل المبادرات المجتمعية الإيجابية، وتعزيز التعاون بين الشباب والمؤسسات المحلية، وذلك حسب تعليمات طارق رحمي، محافظ الغربية، سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المدينة والمركز.

من جهته، أعرب المهندس حازم فوزي، أحد سكان المدينة، عن امتنانه لما قام به لطفي خميس، وأشاد بجهوده في إصلاح وتجديد دورات المياه العمومية، فضلًا عن توفير مبرد مياه وتعيين أشخاص للنظافة والحماية من السرقات والإهمال.

وقال تامر الغباتي، أحد أهالي مدينة زفتى، إن هذه المبادرة النبيلة تعكس روح التطوع والعطاء الذي يجب أن يتحلى به المجتمع، وتعزز الروابط الاجتماعية والمسئولية المشتركة في بناء مجتمع أفضل، جنبًا إلى جنب مع الخدمات التي تقدمها الدولة داخل مركز ومدينة زفتى.

الحمامات العمومية في زفتى
الحمامات العمومية في زفتى
الحمامات العمومية في زفتى
الحمامات العمومية في زفتى
الحمامات العمومية في زفتى
الحمامات العمومية في زفتى
الحمامات العمومية في زفتى
الحمامات العمومية في زفتى
الحمامات العمومية في زفتى
الحمامات العمومية في زفتى
الحمامات العمومية في زفتى
الحمامات العمومية في زفتى
الحمامات العمومية في زفتى
الحمامات العمومية في زفتى
الحمامات العمومية في زفتى
الحمامات العمومية في زفتى
الحمامات العمومية في زفتى
الحمامات العمومية في زفتى
شاب يتطوع لتجديد الحمامات العمومية في مدينة زفتي بمحافظة الغربية مدينة زفتي بمحافظة الغربية مجلس مدينة زفتي تجديد الحمامات العمومية للمشاركة المجتمعية شارع الجيش بمدينة زفتي دورات المياه العمومية الثواب الإلهي

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