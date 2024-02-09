التحفظ على 1419 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، بقيادة الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، من التحفظ على 1419 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية خلال الأسبوع المنقضي.



لجنة تفتيش على مراكز المحافظة بالتنسيق مع البيئة والمسطحات

وقاد الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، لجنة تفتيش على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتمكنت الحملة خلال التفتيش علي العيادات ومحلات بيع الأدوية والمستلزمات البيطرية من ضبط 1419 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل الأماكن المختلفة.

وتم خلال الحملة المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 1419عبوة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

علي صعيد آخر، قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم الخميس، 78 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024 التى تستمر لنحو شهر.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية إلى أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 174 ألفا و697 حيوانا من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.