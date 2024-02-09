الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحفظ على 1419 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

أدوية بيطرية
أدوية بيطرية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، بقيادة الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، من التحفظ على  1419 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية خلال الأسبوع المنقضي. 
 

لجنة تفتيش على مراكز المحافظة بالتنسيق مع البيئة والمسطحات

وقاد الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، لجنة تفتيش على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتمكنت الحملة خلال التفتيش علي العيادات ومحلات بيع الأدوية والمستلزمات البيطرية من ضبط 1419 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل الأماكن المختلفة.

 وتم خلال الحملة المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 1419عبوة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

علي صعيد آخر، قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم  الخميس، 78 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024 التى تستمر لنحو شهر.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية إلى أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  174 ألفا و697 حيوانا من الأبقار والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

التحفظ على 1419 عبوة أدوية بيطرية متنوعة مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية محلات للمستلزمات البيطرية شرطة البيئة والمسطحات التفتيش علي العيادات ومحلات بيع الأدوية والمستلزمات البيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية فواتير ومجهولة المصدر النيابة العامة المختصة

مواد متعلقة

إصابة 3 إثر تصادم سيارة نصف نقل و"توكتوك" فى الغربية

"خميس" يجدد الحمامات العمومية فى زفتى بالغربية: مشاركة مجتمعية

غلق 13 محلًا وورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالسنطة

ضبط صاحب مخبز استولى على "طن وربع" دقيق مدعم فى الغربية

إزالة 430 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة فى طنطا

ضبط 24 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية فى الغربية

إغلاق وتشميع 43 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

حملات لصيانة الأعمدة وإزالة وصلات الكهرباء المخالفة فى الغربية

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يعلن مقتل محتجز لدى حماس فى قطاع غزة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

مصر تُفنّد مزاعم "بايدن" حول فتح معبر رفح فى 15 نقطة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس