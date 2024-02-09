حملات لصيانة الأعمدة وإزالة وصلات الكهرباء المخالفة فى الغربية

أطلقت محافظة الغربية، حملات في مختلف المراكز الثمانية لصيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة ورفع كفاءتها، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في عدد من المناطق والطرق والشوارع العامة والفرعية، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تمكنت الحملات المختلفة، من صيانة وإصلاح نحو 380 كشافًا وتركيب 120 كشافا ولمبة ليد جديدة فى نطاق عدد من شوارع المدن والقري الأحياء، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وأكد طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار ومداومة أعمال الصيانة لكافة الأعمدة أولًا بأول، وكذلك شدد علي إزالة كافة الوصلات والشدات المخالفة ومنع سرقة التيار الكهربي وكذلك التعرض لكافة المشاكل وحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين مجلس المدن والأحياء والوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة الموجودة بمجالس ديوان عام المحافظة، لمواجهة الطوارئ.