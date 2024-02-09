ضبط صاحب مخبز استولى على "طن وربع" دقيق مدعم فى الغربية

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، عن تمكنها من ضبط صاحب مخبز في المحلة الكبرى، استولى على 25 جوال دقيق بلدى مدعم وزن الجوال 50 كيلو جراما، بإجمالي وزن طن و250 كيلو جراما، وقام بالتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا دون جه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمحلة الكبرى، تحت إشراف حازم طه، مدير إدارة تموين المحلة الكبري، من ضبط صاحب مخبز استولى على 25 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

اللوائح المتعلقة بصحة ونظافة المخابز

وأكد أبوهاشم، أن هذه الحملة تعكس التزام مديرية تموين الغربية بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بصحة ونظافة المخابز، مؤكدًا استمرار هذه الحملات المكثفة في المستقبل، بهدف تحسين الوضع التمويني وضمان عدم بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء، ومنع تسريبه قبل خبزه، والحفاظ علي جودة الخبز، حيث يعد الخبز من المواد الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من الأفراد في حياتهم اليومية، وبالتالي فإن ضمان جودة وسلامة هذا المنتج ضروري لصحة وسلامة المستهلكين.

أضاف وكيل وزارة التموين بالغربية، أن حملات مديرية التموين في الغربية جزء من الجهود الرامية للحد من التجاوزات والمخالفات في صناعة الخبز خاصة سرقة الدقيق المدعم، من اجل تعزيز الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، وتعزيز سلامة الأغذية المقدمة، وأن هدف هذه الحملات هو ضمان احترام المعايير الصحية والنظافة ومنع التجاوزات في قطاع المخابز، والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية التي تقدم للمستهلكين، وتسعى هذه الحملات أيضًا إلى بناء الثقة بين المستهلكين والمخابز.