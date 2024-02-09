الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 إثر تصادم سيارة نصف نقل و"توكتوك" في الغربية

تصادم سيارة نصف
تصادم سيارة نصف نقل و"توكتوك

 تعرض 3 شبان لإصابات متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل   ومركبة "توكتوك"، وذلك في مدينة زفتي بمحافظة الغربية.

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل، وقع الحادث في شارع البحر الرئيسي بمدينة زفتى، حيث كانت السيارة النصف نقل تسير بسرعة عالية واصطدمت بقوة بمركبة التوكتوك، ونتج عن هذا التصادم إصابات بالغة للشباب الثلاثة الذين كانوا على متن التوك توك.

وعلى الفور، تم إبلاغ فرق الإسعاف والنجدة التي توجهت فورًا إلى موقع الحادث، كما حضرت الأجهزة الأمنية، بينها الرائد عبد الحكيم درويش رئيس مباحث مركز زفتي، ومعانو رئيس المباحث في قسم شرطة زفتي، للتعامل مع الحادث وضمان سلامة المصابين وتنظيم حركة المرور في المنطقة المتأثرة ورفع أي آثار قد تنتج.

نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام

 تواجدت سيارات الإسعاف وفرق الإسعاف في مكان الحادث، تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى زفتى العام، لتلقي الرعاية الطبية الملائمة، وصرّح مصدر طبي مُطلع في المستشفى بأن حالة المصابين مستقرة، وجارٍ تقديم العلاج والرعاية اللازمة لهم.

من جهته، تلقّى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتي، يفيد بوقوع الحادث، وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

زفتي بمحافظة الغربية مستشفى زفتى العام شارع البحر الرئيسي بمدينة زفتي فرق الإسعاف والنجدة تواجدت سيارات الإسعاف وفرق الإسعاف

مواد متعلقة

محافظ الغربية يبحث عقبات تشغيل مستشفيات طنطا العام والأورام الجديد

"تعليم الغربية" تُطلق برنامجًا لتدريب طلاب الدبلومات على العمل بالذكاء الاصطناعى (صور)

محافظ الغربية يستعرض موقف مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كتشنر

ضبط صاحب مخبز بالغربية استولى على طن دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء

تشميع 27 محلًا وورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية فى طنطا

إيقاف 8 حالات تعدٍ وبناء على الأراضي الزراعية بزفتى في الغربية

تحرير مخالفات وتحصيل غرامات خلال حملة مرورية بالغربية

محافظ الغربية يُشدد على حملات النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

بايدن يوجه رسالة قاسية لإسرائيل: الرد فى غزة "تجاوز كل الحدود"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعطف الخفى.. رواية تاريخية تفضح جيش الاحتلال من الداخل

«فلتصمت».. كتاب أسرار العنف الخفى ضد المرأة فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير