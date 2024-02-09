إصابة 3 إثر تصادم سيارة نصف نقل و"توكتوك" في الغربية

تعرض 3 شبان لإصابات متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ومركبة "توكتوك"، وذلك في مدينة زفتي بمحافظة الغربية.

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل، وقع الحادث في شارع البحر الرئيسي بمدينة زفتى، حيث كانت السيارة النصف نقل تسير بسرعة عالية واصطدمت بقوة بمركبة التوكتوك، ونتج عن هذا التصادم إصابات بالغة للشباب الثلاثة الذين كانوا على متن التوك توك.

وعلى الفور، تم إبلاغ فرق الإسعاف والنجدة التي توجهت فورًا إلى موقع الحادث، كما حضرت الأجهزة الأمنية، بينها الرائد عبد الحكيم درويش رئيس مباحث مركز زفتي، ومعانو رئيس المباحث في قسم شرطة زفتي، للتعامل مع الحادث وضمان سلامة المصابين وتنظيم حركة المرور في المنطقة المتأثرة ورفع أي آثار قد تنتج.

نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام

تواجدت سيارات الإسعاف وفرق الإسعاف في مكان الحادث، تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى زفتى العام، لتلقي الرعاية الطبية الملائمة، وصرّح مصدر طبي مُطلع في المستشفى بأن حالة المصابين مستقرة، وجارٍ تقديم العلاج والرعاية اللازمة لهم.

من جهته، تلقّى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتي، يفيد بوقوع الحادث، وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.