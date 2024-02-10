غلق 29 محلًا وورشة بالغربية

أعلنت رئاسة مجلس مدينة زفتي بمحافظة الغربية، بقيادة المحاسب إبراهيم فايد، استمرار تشديد الإجراءات وفرض الانضباط في المركز والمدينة، تطبيق مواعيد غلق المحالات التجارية والمراكز العامة، حيث تم إغلاق 29 محلًا وورشة بسبب مخالفة مواعيد الغلق الرسمية للمحال التجارية والورش.

إطفاء الإنارة الخارجية لـ 30 محلًا

ووفقًا للتقرير الذي أصدره مجلس مدينة زفتي، فإن لجانًا مختصة من الوحدات المحلية لمركز زفتي قامت بجولات تفتيشية في شوارع المركز والمدينة، واتخذت إجراءات صارمة ضد المحال التجارية والورش التي لم تلتزم بالمواعيد الرسمية للإغلاق، بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجان بإطفاء الإنارة الخارجية لـ30 محلًا استجابةً لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء.

استمرار العمل بقرارات مجلس الوزراء

وتستمر العمل بقرارات مجلس الوزراء في مركز ومدينة زفتي، وتأكيدًا على ذلك، تم تشكيل لجان مختصة في كل وحدة محلية، تعمل تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وقامت هذه اللجان بزيارة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات بالشوارع العامة، بهدف فرض الانضباط وتطبيق الإجراءات القانونية.

الالتزام بمواعيد الغلق

وأعرب الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عن أهمية الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية لحفظ صحة وسلامة المواطنين، وشدد على ضرورة تنفيذ تعليمات المحافظ من قِبل رؤساء المدن والأحياء. تم التأكيد على أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على استقرار توريد الكهرباء بما يتوافق مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

تكثيف حملات الرقابة والمتابعة

وأعلن طارق رحمي، حافظ الغربية،أن محافظة الغربية، مستمرة في تكثيف حملات الرقابة والمتابعة في المراكز والمدن المختلفة بالمحافظة بهدف ضمان الامتثال لمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية، والحفاظ علي معدل إستخدام الكهرباء ومنع إهدارها دون وحه حق، وتطبيق الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وذلك تطبيقًا لتعليمات مجلس الوزاراء.