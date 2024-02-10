السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تواصل التصدي للبناء المخالف في المحلة بالغربية

إزالة
إزالة

أكد اللواء عمرو فكري، رئيس مجلس مدينة المحلة الكبري، أن مجلس المدينة، قد نجح في إيقاف 12 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وذلك تحت إشراف الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، جاء ذلك تنفيذًا لعمليات الإزالة التي تمت داخل مركز ومدينة المحلة الكبري، ضمن التزام محاقظة الغربية، بتنفيذ الموجة 22 التي تشنها المحافظة للحفاظ على أراضي الدولة وتنظيم البناء وفقًا للقوانين والأنظمة السارية، وتحقيقًا لتوجيهات الدولة.

تمت هذه الإزالات بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية وبجهود مشتركة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد شملت عمليات الإزالة التي تمت خلال الفترة المحددة توقيف أعمال البناء غير المرخصة، وإزالة الشدات الخشبية المخالفة، حيث تم أيضًا إزالة 7 حالات لمبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، كما تم مصادرة معدات البناء والخامات التي تم استخدامها في هذه المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب تلك المخالفات.

المحلة الكبري إيقاف 12 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز أراضي الدولة وتنظيم البناء الوحدات المحلية القروية اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء

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