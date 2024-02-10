السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قوات الحماية المدنية تُسيطر على حريق في منزل بزفتى

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بـمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق محدود نشب في منزل غير مأهول بالسكان في شارع درب المعمل بـ مدينة زفتي، بسبب لعب الأطفال.

 تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير الأمن بمحافظة الغربية، إخطارًا من العقيد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتي، بتلقيه إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل خالي من السكان بشارع درب المعمل.

وفور تلقي الإخطار، تحركت سيارات الحماية المدنية بزفتي بقيادة الرائد مدحت عبد الجواد، ووصلت إلى موقع الحادث بسرعة، وتبين أن الحريق نشب نتيجة للعب الأطفال بالمنزل وإشعالهم النيران في أغراض قديمة متواجدة داخله.

وعملت قوات الحماية المدنية على الفور على إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل أن يمتد للمنازل المجاورة. تمت السيطرة على الحريق بشكل سريع وفعال، مما منع تعرض المنازل القريبة لأي أضرار جسيمة.

بعد السيطرة على الحريق، بواسطة قوات الدفاع المدني والحماية المدنية، تم تحرير محضر بالواقعة وتسجيل التفاصيل المتعلقة بالحادث، من المقرر أن يتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في أسباب وملابسات الحريق وتحديد المسؤوليات.

وحسب شهود عيان فإن أطفال الشارع إعتادوا اللهو واللعب داخل المنزل الخالي من السكان إلا أنهم تسللوا إلي الغرفة المغلقة بالمنزل والتي خزن فيها أصحابه بعض الأغراض القديمة من اثاثا ومفروشات وأغراض أخري قديمة، وقاموا يإشعال النيران فيها، والتي إنتشرت في هذه الغراض بسرعة كبيرة جدًا ما أدي إلي إشتعال المنزل بأكمله وتصاعد ألسنة النيران منه ما دفع سكان الشارع لإبلاغ النجدي والمطافئ.

وتشهد محافظة الغربية جهودًا مستمرة من قبل قوات الحماية المدنية في مكافحة الحرائق والتعامل الفوري مع الطوارئ، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص السلطات على حماية الممتلكات والحفاظ على سلامة المواطنين.

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