حملات موسعة لمراقبة وضبط الأسواق في المحلة وكفر الزيات بالغربية

أعلنت مديرية تموين الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، عن شن حملة موسعة لتشديد الرقابة على التجار ومراقبة الأسعار، والتحقيق في الشكاوى التي تصل إلى الإدارة، بالإضافة إلى متابعة المخابز، وذلك في إطار تعليمات وتوجيهات الصادرة عن الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وشكلت المديرية حملة تموينية على مركز المحلة الكبري، من مفتشي الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر جنح؛ بسبب بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و2 محضرجنح؛ بسبب تبديد محتويات خاصة بالمديرية، و9 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الحرة.

كما تم تشكيل حملة تموينية أخرى بمعرفة إدارة تموين كفر الزيات، وأسفرت هذه الحملة عن تحقيق عدد من المخالفات وتم توثيقها علي النحو التالي:

وضبط كمية من العلف بلغت 1000 كيلوجرام (طن) بسبب عدم تدوين بيانات الإنتاج والصلاحية، وتم تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و2 محضر بسبب عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة.

وتم أيضًا مراجعة المخابز، وتم تحرير 7 مخالفات نقص وزن بقيمة تتراوح بين 8 جرام و14 جرام، وتم تحرير 4 محضر مخالفة إنتاج خبزغير مطابق للمواصفات.

واتخذت كافة الإجراءات اللازمة وجاري المتابعة لضمان تنفيذ القوانين واللوائح التموينية بدقة وحزم، وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن مسؤولو التموين في الغربية، يأملون أن تكون هذه الحملات الرقابية الشاملة ستسهم في تحسين الوضع التمويني وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، مؤكدًا إستمرارها وتكرارها.

وأكد المهندس محمد أبوهاشم، استمرار الحملات التفتيشية الدورية والتعاون مع الجهات المعنية وأن الحملات ستظل جزءًا أساسيًا من استراتيجية مديرية التموين في محافظة الغربية، للحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة، وسعيًا لضبط المتجاوزين ومعاقبتهم بشكل صارم جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة التجارية وحماية المواطنين من التلاعب والغش في الأسعار.