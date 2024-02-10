السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 16 محضرًا بمخالفات لمخابز بلدية وسياحية في الغربية

مخبز
مخبز

شنت مديرية التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والسياحية في مركز ومدينة زفتي، نجحت خلالها في تحرير 16 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب تلك المخابز خلال 24 ساعة، وتمت الحملة تحت إشراف المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، والمحاسب إبراهيم فايد، ورئيس مركز ومدينة زفتي.

ونفذت الحملة عملية التفتيش على المخابز في مركز ومدينة زفتي، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بالتلاعب في مواصفات الخبز، وعدم الامتثال للموازين المقررة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وبناءً على ذلك، تم تحرير 16 محضرًا ضد تلك المخابز، وتم إحالة أصحابها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهته، أكد المهندس محمد أبو هاشم، أن هذه الحملة تعكس التزام مديرية التموين بالغربية بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بصحة ونظافة المخابز، وأشار إلى أن الحملات المكثفة مثل هذه ستستمر في المستقبل بهدف تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى المقدمة للمستهلكين. 

وأوضح أن ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وخاصة الخبز كواحدة من المواد الأساسية، أمر ضروري لصحة وسلامة المستهلكين.

فيما أشار إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، إلى أن حملات التموين على المخابز تأتي بالتعاون مع مجلس المدينة، وتهدف إلى الحد من التجاوزات والمخالفات في صناعة الخبز، وتعزيز الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، وتعزيز سلامة الأغذية المقدمة. 

وأكد أن الهدف من هذه الحملات هو ضمان احترام المعايير الصحية والنظافة في قطاع المخابز، والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين. كما أشار إلى أن هذه الحملات تسعى أيضًا إلى بناء الثقة بين المستهلكين والمخابز المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.

تهدف هذه الحملة التموينية المكبرة إلى تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الغذائية الأخرى التي يعتمد عليها الأفراد في حياتهم اليومية، وتعكس هذه الحملة التزام مديرية التموين بالغربية بتنفيذ القوانين واللوائح الصحية والنظافة في قطاع المخابز. وتعتبر هذه الحملات جزءًا من الجهود الرامية للحد من التجاوزات والمخالفات في صناعة الخبز، وتعزيز الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز.

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