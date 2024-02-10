السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مرورية لضبط المركبات المخالفة بشوارع طنطا وزفتى في الغربية

حملة مرورية
حملة مرورية

نظمت الإدارة العامة لمرور الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمديني طنطا وزفتي، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، اليوم  السبت، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينتي طنطا وزفتي، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم ضبط 68 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة وتم التحفظ عليهم.

كما تم ضبط عدد كبير من المخالفات خلال الحملة، وتشمل المخالفات التي تم رصدها السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وعدم حيازة رخصة قيادة، بالإضافة إلى ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك غير ملتزمة باللوائح وبدون تراخيص.

وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

كما أسفرت الحملة، التى قادها العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية  عن تحرير مخالفات فورية وتحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 90 ألفا و250 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك.

وتعكس هذه الحملة التزام إدارة مرور الغربية بالحفاظ على النظام المروري وتعزيز السلامة المرورية في المحافظة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لتوفير بيئة مرورية آمنة وتحسين الانضباط المروري في مختلف أنحاء البلاد، ويأتي هذا الإجراء كتأكيد على أهمية التزام جميع السائقين والمواطنين بالقوانين المرورية واللوائح المعمول بها، وذلك للحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة المرورية التي تعد من الأولويات الهامة للسلطات المحلية.

حملة مرورية
حملة مرورية
حملة مرورية
حملة مرورية
حملة مرورية
حملة مرورية
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