السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشهد فعاليات تدريب سفراء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، فعاليات تدريب سفراء التوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في إطار أكبر حملة توعوية أطلقتها محافظة الغربية؛ للتوعية بأهداف المشروع القومي، وذلك بحضور  الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، رؤساء اللجان الخمس لدعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في الغربية، رؤساء النقابات والأحزاب، وأعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ.

وأكد محافظ الغربية، أن الحد من الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تولي المحافظة لها اهتمام بالغ لما لها من أثر كبير في إحداث التنمية والحفاظ على موارد الدولة، مشيرًا إلى تقديم التيسيرات وسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والخطط التي تساهم في الحد من الزيادة السكانية، ورفع الوعى المجتمعي بالقضية السكانية والعمل بروح الفريق لتحسين الخصائص والمؤشرات السكانية بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن الهدف الاستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية وأن محافظة الغربية، تعمل على أن يصل التدريب لجميع فئات المجتمع للتوعية بأهداف المشروع القومي.

من جهته، أشاد نائب وزير الصحة لشئون السكان، بجهود محافظة الغربية في دعم المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية مشيرًا إلى أن محافظة الغربية كانت من أولى المحافظات التي قامت بإصدار 6 لجان (الحوكمة والمتابعة والتقييم (اللجنة العليا) برئاسة محافظ الغربية، لجنة حماية الحقوق الإنجابية، لجنة الاستثمار في الثروة البشرية، لجنة تدعيم دور المرأة، لجنة التعليم والتعلم، لجنة الاتصال والإعلام من أجل التنمية لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأشاد نائب الوزير بجهود المحافظة في الإعداد والتدريب الجيد لسفراء المشروع القومي لتنمية الاسرة  من مختلف الفئات العمرية ليكونوا خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي في محافظة الغربية، وعقد ورش عمل لكافة الفئات من (المتطوعين والرائدات بمختلف أنواعهم، أطباء النساء والتوليد على مستوى المحافظة من مختلف الجهات، الجمعيات الأهلية، ممثلين عن المديريات والمؤسسات الحكومية، القطاع الخاص والأحزاب النقابات).

وأشار نائب وزير الصحة لشئون السكان، إلى أن حل القضية السكانية هدفها تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة للمواطنين لخلق جيل صحى قادر على المشاركة الفعَّالة في خطط التنمية الوطنية من خلال تنفيذ خطة شاملة متكاملة الخدمات للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية غير المنضبطة لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم.

وحضر فعاليات التدريب والذي تم عقدة بديوان عام المحافظة وقاعة المجلس الشعبي المحلي (أعضاء نقابة الأطباء، المهندسين، العلاج الطبيعي، الصيادلة، الأطباء البيطرين، التمريض، العلوم الصحية، الأحزاب السياسية، الجمعيات الأهلية، فريق متطوعي الغربية، متطوعي حياة كريمة).

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