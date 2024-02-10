محافظ الغربية يتابع الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى بحي ثان طنطا

تابع طارق رحمي محافظ الغربية، الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.

وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.

وعلى صعيد مختلف، تستعد محافظة الغربية، لإطلاق أكبر حملة للكشف وعلاج أمراض العيون في المدارس، وعقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مساء اليوم بحضور النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، المهندس ناصر حسن وكبل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدير المبادرات بجمعية الليونز الدولية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بإطلاق أكبر حملة للكشف وعلاج مشاكل الإبصار لدى طلاب المدارس بالغربية.

وخلال الاجتماع أشار المحافظ، إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة بالارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبنائنا الطلاب، لافتا إلى أن المبادرة ستفحص عيون الطلاب بالمدارس من الصف الأول الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي وستضم القوافل فريق طبي محترف ومدعم بأحدث الأجهزة لإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة للعيون وتوزيع المستلزمات العلاجية اللازمة للحالات المرضية وتجهيز النظارات الطبية للحالات المستحقة وتسليمها للطلاب بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة والتي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس للتعريف بمشاكل الإبصار وطرق الوقاية منها وذلك بالتعاون بين جمعية الليونز ومديريتي التربية والتعليم والصحة بمحافظة الغربية.