الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 180 طن مخلفات وتراكمات أتربة من شوراع السنطة

رفع مخلفات
رفع مخلفات

أعلنت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بالغربية، تمكن حملة النظافة التابعة لمركز ومدينة السطنة، من رفع 180 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للشوارع الرئيسية والفرعية وللطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وأن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وأضاف أنه يتم توفير المعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ حملات النظافة بشكل فعال. 

وأشارت رئيس مدينة السنطة، إلى أنه يتم تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ المهام المطلوبة، ويتم تفعيل التعاون مع الجهات المعنية مثل الوحدات المحلية والقروية بالمركز والحملات الميكانيكية، لضمان تنفيذ الحملات بشكل منسق وفعال، ولفتت إلى أن هذه الجهود لن تقتصر على فترة زمنية محددة، بل ستكون مستمرة على مدار العام.

يذكر أن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وعلي الصعيد ذاته، تمكنت الأجهزة التنفيذية من رفع 2800 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وأوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ولفت إلى أن حملات النظافة تشمل جميع المراكز في المحافظة، مشددًا علي رفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني، وذلك بهدف توفير بيئة صحية وجميلة للمواطنين، وأنه سيتم تكثيف الجهود في هذه المناطق للتخلص من التراكمات وتنظيف الشوارع والميادين، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

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