الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط صاحب مخبز استولى على نصف طن دقيق بلدي مدعم بقطور

مخبز
مخبز

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مجلس مدينة قطور، من ضبط صاحب مخبز في مركز قطور، بتهمة استيلاءه على 10 أجوالات دقيق بلدي مدعم، يبلغ وزن الجوال الواحد 50 كيلو جرام، مما يجعل الوزن الإجمالي للمضبوطات نصف طن وقد قام صاحب المخبز بالتصرف في هذه الدقيق المدعم المنصرف له بطريقة غير قانونية من خلال بيعها في السوق السوداء، محققًا من ذلك أرباحًا غير مشروعة.

وفيما يتعلق بالتفاصيل، فقد تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا يفيد نجاح حملة تفتيشية قام بها مفتشو الرقابة التموينية بمركز قطور، وبالتعاون مع مجلس مدينة قطور، تمكنت الحملة من ضبط صاحب المخبز الذي استولى على الكمية المذكورة من الدقيق المدعم، والتي تعتبر جزء من الحصص المخصصة له بناءً على الجرد الفعلي لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة وقد تمت مصادرة الكمية المضبوطة.

وبناءً على هذه الواقعة، تم تحرير محضر رسمي بالتجاوزات المرتكبة، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

 وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الدكتور علي المصلحي، وزير التموين، قد وجه تعليماته بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، خاصة فيما يتعلق بالإستيلاء علي السلع المدعمة، وكذلك وجه طارق رحمي، محافظ الغربية، بالعمل على متابعة منع الإستيلاء علي البضائع المدعمة دون وجه حق وضمان تطبيق العدالة التموينية.

وأشاد وكيل وزارة التموين، بأهمية مثل هذه الحملات التفتيشية والرقابية التي تقوم بها مديرية التموين والجهات المعنية، حيث تهدف إلى مكافحة ظاهرة الاحتكار والتهريب والتلاعب بالسلع الأساسية المدعمة، مؤكدًا إن استيلاء الأفراد على السلع المدعمة وتصرفهم غير المشروع فيها يؤدي إلى إحداث اضطرابات في السوق وتفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، لذا فإن مثل هذه الإجراءات تسهم في ضمان توافر السلع الأساسية بأسعارمعقولة ومدعومة للمواطنين وفقًا للقوانين المعمول بها.

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