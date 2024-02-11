ضبط كمية سكر مجهولة المصدر في زفتى

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، من ضبط كمية من السكر مجهولة المصدر فى محلات بقالة بمدينة زفتي فى دائرة محافظة الغربية.

وتم خلال الحملة المرور على عدد من المحلات ومحلات البقالة، وتم رصد عبوات سكر وزن متنوعة الأصناف وزن 1 كيلو جرام، بدون فواتير ومجهولة المصدر، بلغ وزنها واحد طن و100 كيلو جرام، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

وتلقي اللواء خالد عبد السلام، مدير امن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، يفيد ضبط 1100 كيلو سكر، طن و100 كيلو جرام، بدون فواتير ولا بيانات، وغير معلومة المصدر وذلك فى عدد من محلات البقالة بمدينة زفتي بمحافظة كفرالشيخ، ويقوم أصحاب هذه المحلات ببيعها بأسعار مرتفعة، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف ضمان صلاحية المعروض داخل الأسواق والمحال التجارية، والتصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء والقضاء على الغش والتلاعب في الأسواق وضمان توافر سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، ومنع إستغلال المواطنيين من تجار السوق السوداء.