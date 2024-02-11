ضبط وتحرير 90 مخالفة تموينية خلال حملة لمباحث التموين بالغربية

نفذت مباحث تموين الغربية، التابعة لمديرية أمن الغربية، حملة موسعة علي مدن ومراكز المحافظة، تمكنت خلال هذه الحملة من تحرير 90 مخالفة متنوعة، وذلك خلال الـ 24 ساعة المنقضبة، حيث إستهدفت هذه الحملة التي قادها العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بمدرية امن الغربية، إلى ضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق، وتوفير بيئة تموينية نزيهة وآمنة للمواطنين.

وتم خلال الحملة ضبط عدة مخالفات متنوعة، جاء أبرزها البيع بأزيد من التسعيرة وعدم إعلان الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وحيازة سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ذلك، تم رصد مخالفات أخرى تتعلق بعدم حمل البائعين لشهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل فواتير للبضائع الموجودة يالمحلات.

وكان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف ضمان صلاحية المعروضداخل الأسواق والمحال التجارية، والتصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء والقضاء على الغش والتلاعب في الأسواق وضمان توافر سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، ومنع إستغلال المواطنيين من تجار السوق السوداء.

وعلي صعيد مواز، شنت مديرية التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والسياحية بمركز ومدينة زفتي، تمكنت خلالها من تحرير 14 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، لتلاعبهم في مواصفات الخبز، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، والمحاسب إبراهيم فايد، ورئيس مركز ومدينة زفتي، والتي تمكنت من التفتيش على المخابز فى مركز ومدينة زفتي، وحررت 14 محضرًا لتلك المخابز، والتي ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وأُحيلوا إلى النيابة.