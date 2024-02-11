إيقاف 7 حالات بناء مخالف في زفتى

أعلن المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مجلس مدينة زفتي بالغربية، إيقاف 7 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية، ومحاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، تنفيذًا لعليمات طارق رحمي محافظ الغربية، بالتصدي لأي محاولات للبناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة.

وتتم عمليات الإزالة داخل مركز ومدينة زفتي، ضمن حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة والتي انطلقت مطلع نهاية يناير الماضي، وتستمر حتى القضاء على هذه الظاهرة، وذلك حسب توجهات الدولة، متمثلة في قرارت مجلس الوزراء، وتوجيهات القيادة السياسية.

ويأتي هذا تزامنًا مع تنفيذ الموجة الـ22 التي تشنها المحافظة للحفاظ على أراضي الدولة وتنظيم البناء، وذلك في سياق إلتزام المجلس بتنفيذ القانون وتطبيقه، تم تحويل أصحاب المخالفات للنيابة لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بها، ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أراضي الدولة والتصدي للتعديات والمخالفات البنائية، وتعزيز الانضباط العمراني والتنمية المستدامة في امركز وتنفيذًا لتعليمات المحافظ طارق رحمي.

وفي السياق ذاته، واصل طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته على مدار الساعة لحملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة،وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة فتمكنت الوحدات المحلية من ازالة ٣ حالات بناء مخالف على مساحة ١٢٧م٢ و٥ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ١٣ سهمًا، بالإضافة إلى إزالة ٥ حالات متغيرات مكانية و١٠ حالات مخالفات للبناء.