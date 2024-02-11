الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة في زفتى

صيانة الاعمدة
صيانة الاعمدة

نفذت رئاسة مركز ومدينة زفتي بالغربية حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، خلال 24 ساعة لتحسين جودة الإنارة وتوفير بيئة آمنة مريحة للمواطنين.

أشرف على الحملة المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، ونجحت في صيانة وإصلاح حوالي 30 كشافًا، وتركيب 9 كشافات ولمبات LED جديدة في قرى المركز المختلفة، كما تم أيضًا صيانة وشد الأسلاك على الأعمدة الخاصة بالإنارة العامة في بعض المناطق، وتم تغيير الأسلاك المتهالكة وإزالة أي شدات مخالفة.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود رئاسة مركز ومدينة زفتى لتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين، حيث تعد الإنارة الجيدة في الشوارع والطرق العامة عاملًا مهمًا في توفير الأمان وتسهيل حركة المرور، إضافةً إلى دورها في تعزيز الحياة المجتمعية ومعنويات السكان المحليين.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون بالغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة، خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 25 كشافًا وتركيب 7 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

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