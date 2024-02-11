الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتظام الدراسة في 2705 مدارس بالغربية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

استقبلت مدارس محافظة الغربية، جميع طلاب مدارس مديرية التعليم بالغربية، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وذلك وفقًا للمهندس ناصر حسن كيل، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالغربية، حيث أعلن المهندس ناصر حسن، أن عدد المدارس في المديرية بلغ 2705 مدارس، وقد استقبلت جميعها الطلاب والطالبات من مختلف النوعيات التعليمية العامة والفنية.

وفي إطار متابعة سير العملية التعليمية وتأكيد الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس، أجرى المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التعليم بالغربية، بجولة تفقدية للمدارس بإدارة السنطة التعليمية، وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأعرب المهندس ناصر حسن، عن سعادته بانطلاق الفصل الدراسي الثاني بشكل منظم وسلس، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل إدارات التعليم والمدارس في تحقيق بيئة تعليمية ناجحة، كما شدد على أهمية الانضباط الإداري والتعليمي في تحقيق تجربة تعليمية فعالة ومثمرة للطلاب.

وأكد "حسن" أن الفصل الدراسي الثاني يعد فرصة جديدة للطلاب لمواصلة تعلمهم وتحقيق أهدافهم الأكاديمية وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالغربية على توفير بيئة تعليمية ملائمة ومحفزة لتعزيز التفوق الأكاديمي وتنمية مهارات الطلاب.

وأشاد "حسن" بإدارة السنطة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في الغربية، وبحسن تنظيم بدء الفصل الدراسي الثاني ومتابعته، من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة وتشجيع الانضباط الإداري والتعليمي.

يذكر أن وكيل الوزارة قد شهد طابور الصباح، بمدرسة الشهيد شوقي الرفاعي للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني، واستمع إلى الإذاعة المدرسية، والتي أشاد بها وكيل الوزارة لما تقدمه من فقرات متميزة ومتنوعة، ثم قام بمتابعة عدد من فصول المدرسة، وقام بمتابعة تسليم جميع الطلاب كتب الفصل الدراسي الثاني بنظام جيد وتنظيم متميز، وأثنى على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وانضباط المدرسة، وانتظامها، ونظافتها.


وفي نهاية المتابعة، وجه وكيل الوزارة بتكريم أحمد عبدالرحمن البكر، مدير مدرسة شوقي الرفاعي للتعليم الأساسي، لانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، ونظافة وانتظام الدراسة بالمدرسة، والعمل بروح الفريق.

تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
طابور الصباح بمدرسة الشهيد شوقي الرفاعي للتعليم الأساسي مدارس محافظة الغربية كيل وزارة التربية والتعليم العامة والفنية لانضباط الإداري والتعليمي إدارة السنطة التعليمية

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