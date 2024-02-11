محافظ الغربية يتابع تطوير حديقة بسيون العامة

فاجأ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الأحد، مركز ومدينة بسيون لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتطوير حديقة بسيون العامة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ، للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

محافظ الغربية يتفقد حديقة بسيون العامة

وبدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة بسيون العامة في إطار خطة المحافظة المعلنة من قبل، للتوسع في إنشاء الحدائق العامة، وزيادة المساحات الخضراء؛ لتكون متنفسًا لأهالي مركز ومدينة بسيون، وشملت أعمال التطوير غرس شجيرات الزينة والظل، وعمل مساحات خضراء، وبرجولات لحماية المواطنين من أشعة الشمس والأمطار، ومقاعد تستخدم كاستراحات للمواطنين، وممرات تم تبليطها بالإنترلوك، إضافة لتركيب البلدورات الكبيرة والصغيرة وطلائها مع عمل الأرصفة وتركيب الإنترلوك وتركيب سور للحديقة، وعملية تجميل شاملة.



واستمرت الجولة لمتابعة الأعمال الجارية لحل مشكلة انسداد خط الصرف أمام مدخل الموقف ببسيون.

وخلال الجولة تفقد "رحمي" أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع (شارع 23، شارع عمر زعفان، منطقة القضابة)، موجهًا بإزالة كل الإشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور، وتكثيف أعمال النظافة وخاصة خلال الوردية الصباحية.

محافظ الغربية يشدد على رفع الإشغالات من الشوارع

وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، ومواصلة أعمال التشجير لزيادة المساحات الخضراء، في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

تطوير حديقة بسيون العامة

تطوير حديقة بسيون العامة