الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 74 مخالفة خلال حملة تموينية في الغربية

حملة تموينية
حملة تموينية

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، 74 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة، بالإضافة إلى ضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق، وتوفير بيئة تموينية نزيهة وآمنة للمواطنين.

 البيع بأزيد من التسعيرة أبرز المخالفات

وكان العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا من ضباط وأفراد الإدارة، يفيد تحرير 74 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.

بالإضافة إلى ذلك، تم رصد مخالفات أخرى تتعلق بعدم حمل البائعين لشهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل فواتير للبضائع الموجودة بالمحلات، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

توجيه بتكثيف بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز

وكان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

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