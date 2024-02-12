مجلس مدينة زفتى يخالف 19 محلا لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية

واصلت رئاسة مجلس مدينة زفتي، بمحافظة الغربية، جهودها في تطبيق الإجراءات الاحترازية وفرض الانضباط في المركز والمدينة، بقيادة المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مدينة زفتي، حيث تم إغلاق 19 محلًا تجاريًا وورشة بسبب مخالفتها للمواعيد الرسمية للغلق.

تمكنت رئاسة مجلس مدينة زفتي في محافظة الغربية، بقيادة المحاسب إبراهيم فايد، من فرض الانضباط في المدينة بهدف تنظيم الأنشطة التجارية والحفاظ على النظام العام. وتم إغلاق 19 محلًا تجاريًا وورشة بسبب مخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك في إطار تطبيق قرارات مجلس الوزراء.

وأكد المحاسب إبراهيم فايد، تطبيق المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش، وتم تشكيل لجان مختصة في كل وحدة محلية تعمل تحت إشراف نواب رئيس المدينة، بهدف فرض الانضباط وتطبيق الإجراءات القانونية.

وقد قامت اللجان المختصة بزيارة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات في مركز ومدينة زفتي، وذلك بهدف فرض الانضباط والتأكد من تطبيق القرارات الحكومية، وتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحال التجارية والورش التي خالفت مواعيد الإغلاق الرسمية، بما في ذلك إغلاقها وفرض العقوبات المنصوص عليها بموجب القانون وقرارات مجلس الوزاراء بشأن مواعيد غلق المحلات قرارات تخفيف الأحمال الكهربية.

إطفاء الإنارة الخارجية لـ 18 محلًا تجاريًا

وقد قامت اللجان أيضًا بإطفاء الإنارة الخارجية لـ 18 محلًا تجاريًا، استجابةً لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء، ومنع إهدار التيار الكهربي والحد من الاستهلاك الغير ضروري، مما يعكس التزام المدينة بالسياسات الحكومية لتحقيق الاستدامة البيئية والتوفير في استهلاك الكهرباء، والحد من استهلاك الكهرباء غير الضروري.

وتعتبر هذه الإجراءات المتخذة من قبل رئاسة مجلس مدينة زفتي خطوة هامة في تعزيز الانضباط وتطبيق القوانين واللوائح في المدينة والمركز، وتأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتحسين جودة الحياة والحفاظ على النظام والتنظيم في المدينة، وتعزيز الشعور بالأمان والثقة بين المواطنين.