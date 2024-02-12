الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رفع 280 طنًا من القمامة والمخلفات خلال حملة نظافة في زفتي بالغربية

حملة نظافة
حملة نظافة

حققت حملة النظافة في مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، بقيادة المحاسب إبراهيم فايد، رئيس المدينة، نجاحًا ملحوظًا حيث تم رفع 280 طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية والطرق المؤدية والرابطة بين مداخل القرى.

 توفير المعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ الحملات بشكل فعال

وأشار إبراهيم فايد، رئيس مدينة زفتي، إلى أن الحملات تتم بالتعاون مع الوحدة المحلية، حيث تتم توفير المعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ الحملات بشكل فعال، كما يتم تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ المهام المطلوبة، وتفعيل التعاون مع الجهات المعنية مثل الوحدات المحلية والقروية بالمركز والحملات الميكانيكية، بهدف ضمان تنفيذ الحملات بشكل منسق وفعال.

وأعرب "فايد"، عن أن هذه الجهود لن تقتصر على فترة زمنية محددة، بل ستكون مستمرة على مدار العام، مؤكدًا على أهمية الاستمرارية في الحفاظ على مستوى النظافة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

تحقيق نتائج ملموسة في مجال النظافة وتحسين جودة الحياة للمواطنين

يذكر أن حملات النظافة في مركز ومدينة زفتي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة في مجال النظافة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعد هذه الجهود نموذجًا يحتذى به في تحقيق النظافة والصحة العامة في المدن والمراكزتمكنت حملة النظافة التابعة لمركز ومدينة زفتي، بقيادة المحاسب إبراهيم فايد، رئيس المدينة، من تحقيق نجاح كبير في جهودها لرفع مستوى النظافة في المنطقة. 

وفي الإطار ذاته، رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، 3188 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

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