الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"هندي" بـ20 جنيها.. انخفاض أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

الأرز
الأرز

انخفضت أسعار الأرز للجملة في السوق المحلي المصري، اليوم الثلاثاء، لدى التجار والمستهلك والتموين، وذلك عقب عدد من  التراجعات الحادة خلال تعاملات الأسبوع وسط زيادة بالمعروض في الأسواق وإتاحة للسلع والمنتجات الغذائية.

أسعار الأرز اليوم  في الأسواق المحلية 

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 في الأسواق المحلية.

أنخفضت  أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 18.900 جنيه، وذلك بـ200 جنيه للطن.

وسجلت  أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» انخفاضا، اليوم الثلاثاء، بمقدار 200 جنيه للطن، ليصل إلى 19.500 جنيه.

 تراجع أسعار الأرز الأبيض البلدي

كما هدأت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» استقرارا؛ ليصل سعر الطن إلى 30.500 جنيه.

واستقرت  أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 29.500 جنيه.

سعر الأرز التمويني

تقوم وزارة التموين بطرح سعر الأرز اليوم بمبلغ 14.5 جنيه على البطاقة التموينية، كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز هندي آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيهًا في الأسواق، بالإضافة إلى طرحها عدد من الأنواع الأرز البلدي بسعر 22 جنيهًا، ضمن سلع مبادرة خفض السلع بجميع المنافذ والسلاسل التجارية.

تخفيض سعر الأرز الحر في المجمعات الاستهلاكية

كما خفضت المجمعات الاستهلاكية في مصر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار كيلو الأرز الأبيض المحلي إلى 22 جنيهًا للكيلو بدلًا من 25 جنيهًا، بالإضافة إلى قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح الأرز على بطاقات التموين بأسعار 12.60 جنيهات للكيلو.

أسعار كيلو الأرز للمستهلك

استقرت أسعار وزن  كيلو الأرز للمستهلك 35 جنيهًا.

قامت وزارة التموين بشراء نحو 50 ألف طن أرز هندي خلال 2023، كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة لاستيراد أرزهندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة، ويكون بنسبة كسر 10% من إنتاج المحصول الجديد 2024-2023 معبأ بعبوات أوزان 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

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