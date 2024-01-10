شهد استقرارا.. سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 10 يناير 2024

سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الاربعاء 10 يناير 2024

وشهد سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024، في السوق المحلية استقرارا حيث استقر سعر الأرز الأبيض والأرز الشعير، كما استقر سعر الأرز الأبيض كسر 5%، وكسر 3%، واستقر أسعار الأرز الشعير بنوعيه “عريض الحبة ورفيع الحبة”، واستقر أيضا سعر الأرز الكيلو لدى المستهلك.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وجاء سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 على النحو التالي:

سعر الأرز الشعير رفيع لحبة اليوم الأربعاء 10 يناير:

سجل أسعار الأرز الشعير اليوم لنوع رفيع الحبة عند مستوى 17600 جنيه للطن الواحد

سعر الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الأربعاء 10 يناير:

سجل سعر الأرز الشعير اليوم في مصر لنوع عريض الحبة عند مستوي 18000 جنيه للطن الواحد.

سعر الأرز المصري اليوم

سعر الأرز الأبيض البلدى "عريض الحبة" اليوم 10 يناير 2024:

سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% وسجل الطن عند 27800 جنيه للطن الواحد

سعر الأرز المصرى "عريض الحبة" اليوم 10 يناير 2024:

أسعار الأرز المصري اليوم رفيع الحبة كسر 3% وسجل الطن عند 26000 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأرز الشعير بالكيلو اليوم 10 يناير 2024

سعر كيلو الأرز الشعير عريض الحبة اليوم 10 يناير 2024 :

سجل أسعار كيلو الأرز الشعير اليوم عرض الحبة حوالي 25 جنيها للكيلو الواحد

سعر كيلو الأرز الشعير "رفيع الحبة" اليوم 10 يناير 2024:

سجل أسعار الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة حوالي 23 جنيها للكيلو الواحد

سعر أرز التموين

سجل سعر الأرز اليوم ضمن صرف المقررات التموينية، والذي يتم صرفه للمستحقين لبطاقة الدعم عند 12.6 جنيها

أسعار السلع الأساسية اليوم 10 يناير 2024

سعر كيلو سكر 37 جنيها

سعر كيلو دقيق 23 جنيها

سعر كيلو فول المعبأ 43 جنيها

سعر زيت لتر عباد الشمس 66 جنيها

سعر كيلو الأرز المعبأ 32 جنيها

سعر كيلو مكرونة معبأ 24 جنيها

سعر كيلو عدس معبأ 56 جنيها