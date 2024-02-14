الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| WATCH IT تطرح البوستر الرسمي لـ بابا جه بطولة أكرم حسني

بوستر بابا جه
بوستر بابا جه

طرحت منصة WATCH IT الرقمية، البوستر الدعائي الرسمي، لمسلسل "بابا جه" الذي يقوم ببطولته النجم أكرم حسني، ويخوض به الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024.

طرح البوستر الرسمي لمسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني

وجمع البوستر بين النجم أكرم حسني، ومجموعة كبيرة من النجوم والفنانين المشاركين فى أحداث العمل وهم نسرين أمين، سما إبراهيم، محمد اوتاكا، فريال يوسف، ياسمين رحمي، ياسر الطوبجي، الطفلة لافينيا نادر، والطفل سليم محمود، والطفلة حور أحمد.

"كوميديا من نوع تاني" عنوان مسلسل "بابا جه"

 وبمجرد طرح البوستر، قام عدد من أبطال المسلسل بنشره عبر حساباتهم الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وفى مقدمتهم أكرم حسني، ونسرين آمين، والطفلة لافينيا نادر التى تظهر بدور ابنة النجم أكرم حسني خلال الأحداث، وتفاعل الجمهور بشكل كبير وحصد البوستر العديد من التعليقات خاصة أن البوستر حمل عنوان "كوميديا من نوع تاني" على منصة واتش ات الرقمية التى يتابعها ملايين المشاهدين،  وجاءت ملامح أبطال العمل تغلب عليها الكوميديا.

أكرم حسني ينتهى من تصوير مشاهد بابا جه

وفى سياق متصل، يواصل أكرم حسني، تصوير المشاهد المتبقية من أحداث المسلسل بقيادة المخرج خالد مرعي، الذي يسعى للانتهاء من تصوير كافة الأحداث، ويقوم حاليا بمونتاج ومكساج الحلقات الأولى من العمل لتسليم اكبر قدر من الحلقات قبل حلول الموسم الرمضاني.

أبطال مسلسل بابا جه 

مسلسل بابا جه، ينتمى إلى نوعية الأعمال الكوميدية قصيرة الحلقات، إذ يضم 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، بمشاركة مجموعة من الفنانين منهم سما إبراهيم، نسرين أمين، محمود البزازي، ياسر الطوبجي، محمد اوتاكا، ياسمين رحمي،  وكل من الأطفال لافينيا نادر، سليم مصطفى، جويا أحمد، وحور أحمد، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدى جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.

بابا جه موعد عرض مسلسل بابا جه موعد اعادة مسلسل بابا جه قصة مسلسل بابا جه أبطال مسلسل بابا جه مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل اكرم حسني دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة أكرم حسني مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل بابا جه

مواد متعلقة

متى يتم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين

بطرق مختلفة.. خطوات تحديث بطاقة التموين 2024

موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

خطوات إنشاء الحساب المدرسي الموحد 2024 لتسجيل استمارة الثانوية العامة

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2024

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال وقصة المعلم لـ مصطفى شعبان

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 13/2/2024 في مصر

تُوجت بزيارة أردوغان للقاهرة.. محطات مهمة فى تاريخ عودة علاقات مصر وتركيا

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل| انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

قرار من النيابة بشأن جثث ضحايا "حادث كوبري الثروة السمكية" بالإسكندرية

تحرير 19 محضر مخالفات ضد مخابز في بالغربية

رصد 19 تاجرًا يبيعون سجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ131 من العدوان على غزة

في اليوم الـ 131 من العدوان: شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي على غزة

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة