دراما رمضان 2024| WATCH IT تطرح البوستر الرسمي لـ بابا جه بطولة أكرم حسني

طرحت منصة WATCH IT الرقمية، البوستر الدعائي الرسمي، لمسلسل "بابا جه" الذي يقوم ببطولته النجم أكرم حسني، ويخوض به الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024.

طرح البوستر الرسمي لمسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني

وجمع البوستر بين النجم أكرم حسني، ومجموعة كبيرة من النجوم والفنانين المشاركين فى أحداث العمل وهم نسرين أمين، سما إبراهيم، محمد اوتاكا، فريال يوسف، ياسمين رحمي، ياسر الطوبجي، الطفلة لافينيا نادر، والطفل سليم محمود، والطفلة حور أحمد.

"كوميديا من نوع تاني" عنوان مسلسل "بابا جه"

وبمجرد طرح البوستر، قام عدد من أبطال المسلسل بنشره عبر حساباتهم الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وفى مقدمتهم أكرم حسني، ونسرين آمين، والطفلة لافينيا نادر التى تظهر بدور ابنة النجم أكرم حسني خلال الأحداث، وتفاعل الجمهور بشكل كبير وحصد البوستر العديد من التعليقات خاصة أن البوستر حمل عنوان "كوميديا من نوع تاني" على منصة واتش ات الرقمية التى يتابعها ملايين المشاهدين، وجاءت ملامح أبطال العمل تغلب عليها الكوميديا.

أكرم حسني ينتهى من تصوير مشاهد بابا جه

وفى سياق متصل، يواصل أكرم حسني، تصوير المشاهد المتبقية من أحداث المسلسل بقيادة المخرج خالد مرعي، الذي يسعى للانتهاء من تصوير كافة الأحداث، ويقوم حاليا بمونتاج ومكساج الحلقات الأولى من العمل لتسليم اكبر قدر من الحلقات قبل حلول الموسم الرمضاني.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه، ينتمى إلى نوعية الأعمال الكوميدية قصيرة الحلقات، إذ يضم 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، بمشاركة مجموعة من الفنانين منهم سما إبراهيم، نسرين أمين، محمود البزازي، ياسر الطوبجي، محمد اوتاكا، ياسمين رحمي، وكل من الأطفال لافينيا نادر، سليم مصطفى، جويا أحمد، وحور أحمد، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدى جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.