الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. "WATCH IT" تطرح البوستر الرسمي لمسسل "الكبير أوي 8"

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

كشفت منصة WATCH IT الرقمية عن البوستر الرسمي للجزء الثامن من سلسلة المسلسل الشهير “الكبير أوي” والذي يخوض بطولته النجم أحمد مكي ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وظهر أحمد مكي على بوستر مسلسل “الكبير أوي 8” بشخصياته الشهيرة “الكبير” و"جوني" وحزلقوم" ويقدم مكي في الجزء الثامن قصة جديدة ومختلقة عن الأجزاء السابقة.

ويشهد الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل، وتظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل، كما يشارك الفنان أكرم حسني الذي يظهر متقمصا شخصية الكبير. 

كما يشارك الفنان محمد ثروت كضيف شرف أيضا ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، وانتهت الفنانة شيماء سيف من تصوير مشاهدها في الجزء الثامن ومن المتوقع أن تشمل قائمة ضيوف الشرف أكثر من 20 ضيفا من نجوم الفن. 

بدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الترويج لعدد من أعمالها المقرر عرضها خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، إذ أعدت خريطة مميزة تجمع بين كل الألوان الدرامية، وحرصت على تقديم جودة إنتاجية عالية فى أعمالها، التى يتصدى لها عدد كبير من النجوم.

وكشفت الشركة عن أول فيديو ترويجى لمسلسل الكبير أوى 8 بطولة النجم أحمد مكى، حيث ظهرت مجموعة من المشاهد الكوميدية وعناصر جديدة تدخل على العمل فى الجزء الثامن، وسط احتفاء كبير من الجمهور، الذى بادر بإعادة مشاركة الفيديو من الصفحات الرسمية ومنصات قنوات الشركة المتحدة ومنصة «واتش إت» بشكل سريع على الحسابات الخاصة، مع إشادات وتعليقات إيجابية.

أبطال وصناع مسلسل الكبير أوى 8

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي. 

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