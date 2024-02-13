دراما رمضان 2024.. "المتحدة" تكشف عن الإعلان التشويقي لـ"سر إلهي" (فيديو)

ضان

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الإعلان التشويقي الأول لمسلسل “سر إلهي” الذي تخوض بطولته روجينا والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وظهرت روجينا في الإعلان التشويقي لمسلسل “سر إلهي” وهى جالسة على طاولة وأمامها لعبة الشطرنج في إطار من التشويق والاثارة.

تدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في إطار تشويقي بعد أن يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها حبيبها، تنتقل دنيا إلى القاهرة تاركة المنصورة لتلحق بالعمل لدى دار مسنين لتتعرف على امرأة عجوز، ثم يتم اتهام دنيا بقتلها ظلمًا لتدخل السجن وتخرج بعد سنوات وقد تحولت حياتها وصارت في يدها ثروة غير متوقعة لتبدأ في الانتقام ممن ظلمها ودفع ثمن سنوات سجنها الضائعة.

أحداث "سر إلهي" تنتمي إلى الحارة الشعبية، بطولة روجينا ومن ثم تدخل في عدد من الصراعات لتتزوج من الفنان محمد ثروت، وتتصاعد أحداث المسلسل الذي ينتمي إلى الأعمال الكوميدية الاجتماعية.

“سر إلهي” بطولة روجينا وأحمد مجد ومحمد ثروت وأحمد بدير ومراد مكرم ومي سليم ومحمود حجازي ونهي عابدين ورنا رئيس ومحمود الحدينى وصلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، إضافة إلى أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رءوف عبدالعزيز.