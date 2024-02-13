"جودر– ألف ليلة وليلة".. الشركة المتحدة تُعيد مجد الدراما فى رمضان 2024

ظهر النجم ياسر جلال بشكل جديد ومختلف من خلال برومو مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استعدادًا للمنافسة ضمن سباق دراما رمضان 2024.

واعتاد ياسر جلال أن يقدم لجمهوره كل عام لون جديد ومختلف عن الأعمال السابقة التي قدمها للجمهور، فيظهر لجمهوره هذا العام بشخصيتين خلال أحداث مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" شخصيتين مختلفتين، الأولى وهي شخصية شهريار والثانية، وهي شخصية جودر.

ويعتبر مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" عودة قوية للأعمال الأسطورية في الدراما المصرية ويقدم العمل حكايات ألف ليلة وليلية بشكل جديد ومختلف عن الذي قدم منذ سنوات عديدة عبر التلفزيون المصري، سواء على مستوى الحبكة الدرامية التي كتبها المؤلف أنور عبدالمغيث أو على مستوى الصورة والإخراج.

وكشف برومو مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" عن لوحة فنية رائعة يقدمها لنا مخرج العمل إسلام خيري وظهر ذلك من خلال مشهد القصر الذي يعيش فيه "جودر" الذي يجسده ياسر جلال بالإضافة إلى مواقع التصوير الذي اختارها "خيري" بعناية شديدة لتتماشى مع أحداث العمل الأسطوري حيث استعان بفريق جرافيك عالمي؛ لتنفيذ بعض مشاهد العمل والذي يعتمد في أحداثه على مشاهد تاريخية ترصد حكايات ألف ليلة وليلة.

واستطاع المخرج إسلام خيري، أن يختار ملابس الشخصيات بعناية شديدة لتتماشى مع الحقبة الزمنية التي تدور فيها أحداث المسلسل، كما كشف لنا البرومو عن تصوير أحداث المسلسل في أكثر من موقع تصوير في مناطق متفرقة في جمهورية مصر العربية أبرزها أحد الجزر، والذي مكث فيها "جودر" 10 سنوات من عمره حسبما رصد لنا البرومو التشويقي للعمل.

ويعد مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" واحدا من أضخم الأعمال إنتاجيا في موسم دراما 2024 واستطاع ياسر جلال أن يحجز مقعدا مهما في الماراثون الرمضاني المقبل، خاصة بعد الاشادات الكبيرة التي حظى بها برومو المسلسل فور الكشف عنه من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تقدم خلال موسم رمضان هذا العام وجبة فنية دسمة لكبار نجوم الفن.

ويواصل صناع وأبطال مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" تصوير مشاهد وأحداث العمل والذي أوشك المخرج إسلام خيري على الانتهاء من تصويره الفترة القليلة المقبلة بعد أن صور عددا كبيرا من المشاهد الخارجية الفترة الماضية، بالإضافة إلى تصويره عدد من المشاهد بشارع المعز بالقاهرة وستوديو النحاس بالجيزة بجانب الديكور الأساسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

أبطال "ألف ليلة وليلة"

مسلسل "ألف ليلة وليلة" يشارك في بطولته بجانب النجم النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري وهو من إنتاج شركتى ميديا هب، وأروما، ويضم 15 حلقة.