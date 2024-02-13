الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| WATCH IT تطرح بوستر مجمع لأبطال "صيد العقارب"

أبطال مسلسل صيد العقارب
أبطال مسلسل صيد العقارب

طرحت منصة WATCH IT، البوستر الرسمي لأبطال مسلسل “صيد العقارب” للنجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024.

وضم البوستر الرسمي لمسلسل “صيد العقارب” كل من النجمة غادة عبد الرازق، والنجم رياض الخولي والفنانة سيمون، والفنان أحمد ماهر، والفنان محمود علاء “جاميكا”.

ويُعرض مسلسل “صيد العقارب” على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة WATCH IT الرقمية.

وتواصل النجمة غادة عبدالرازق تصوير أحداث العمل في اللوكيشن الخاص بالعمل، حيث أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في العمل. 

أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

 

قصة وأحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل “صيد العقارب” في إطار اجتماعي، حول عايدة الأبنة لحسن ضرغام التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد قتل أخوها على يد الأخ الغير شقيق لزوجها، فبعد أن كانت عائلتي ضرغام والغول يتسموا منذ الصغر بالصداقة والقرب يولد بينهما صراع وانتقام، وتظهر أحداث المسلسل الجانب القاسي لشخصيتها التي كانت تخفيها.

 

ويضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "صيد العقارب" الموسيقار شادي مؤنس، ويعد "صيد العقارب" التعاون الثاني بين مؤنس والمخرج أحمد حسن، وذلك بعد تعاونهما معًا في مسلسل "العودة"، الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا ضمن أعمال الموسم الدرامي الشتوي الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل غادة عبد الرازق دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة غادة عبد الرازق رياض الخولي مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل صيد العقارب

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024.. المتحدة تطرح البوستر الرسمي لـ“صيد العقارب”

برقعة عين سوداء.. وليد فواز بـ"لوك جديد" ومختلف على بوستر "حق عرب"

دراما رمضان 2024.. "المتحدة" تكشف عن الإعلان التشويقى لـ"سر إلهى" (فيديو)

"المسابقة الجاية طرش".. أحمد العوضى يعلن عن تحدٍ جديد

بهاء سلطان يطرح أحدث أعماله الغنائية "مارتحناش" (فيديو)

غدًا.. الإعلامية سناء منصور ضيفة إيمان الحصرى على DMC

"جودر– ألف ليلة وليلة".. الشركة المتحدة تُعيد مجد الدراما فى رمضان 2024

دراما رمضان 2024.. تفاصيل "محارب" بطولة حسن الرداد (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

عاجل| الحسم فى القاهرة.. المفاوضات الرباعية تقترب من إقرار هدنة فى قطاع غزة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. مصدر مصرى: أجواء اجتماع القاهرة الرباعى إيجابية.. والمشاورات مستمرة 3 أيام

أحمد موسى يكشف تفاصيل ما طلبه نتنياهو من الوفد المشارك بالاجتماع الرباعى بمصر

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار.. ماذا يحدث غدًا الأربعاء؟

مصرع 14 شخصًا فى حادث تصادم مروع بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟