دراما رمضان 2024| WATCH IT تطرح بوستر مجمع لأبطال "صيد العقارب"

طرحت منصة WATCH IT، البوستر الرسمي لأبطال مسلسل “صيد العقارب” للنجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024.

وضم البوستر الرسمي لمسلسل “صيد العقارب” كل من النجمة غادة عبد الرازق، والنجم رياض الخولي والفنانة سيمون، والفنان أحمد ماهر، والفنان محمود علاء “جاميكا”.

ويُعرض مسلسل “صيد العقارب” على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة WATCH IT الرقمية.

وتواصل النجمة غادة عبدالرازق تصوير أحداث العمل في اللوكيشن الخاص بالعمل، حيث أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في العمل.

أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

قصة وأحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل “صيد العقارب” في إطار اجتماعي، حول عايدة الأبنة لحسن ضرغام التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد قتل أخوها على يد الأخ الغير شقيق لزوجها، فبعد أن كانت عائلتي ضرغام والغول يتسموا منذ الصغر بالصداقة والقرب يولد بينهما صراع وانتقام، وتظهر أحداث المسلسل الجانب القاسي لشخصيتها التي كانت تخفيها.

ويضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "صيد العقارب" الموسيقار شادي مؤنس، ويعد "صيد العقارب" التعاون الثاني بين مؤنس والمخرج أحمد حسن، وذلك بعد تعاونهما معًا في مسلسل "العودة"، الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا ضمن أعمال الموسم الدرامي الشتوي الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.